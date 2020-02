Él no era ningún guerrillero: familiar de víctima de falso positivo

Era diciembre del 2004, cuando desplazados por los enfrentamientos, esta familia llegó a una pequeña casa del casco urbano del Granada. Recuerda ella que lo que no les pasó en el campo, ocurrió en pleno municipio. Hasta la vivienda llegaron miembros del Ejército Nacional y se llevaron a su marido, quien le aseguró que como él no debía nada, no temía nada.

“Yo le dije, vuélese, vuélese mijo y nada, él me dijo, mija, el que nada debe, nada teme. Eso fue lo que me contestó, yo le dije que sí él quería dejarme solo y me repitió, no mija el que nada debe nada teme y fue en ese momento en que él se fue, me dijo que ya vengo, ya vengo, y nunca volvió, no volvió”, recuerda entre lágrimas.

Fueron cinco días sin que ella supiera sobre la suerte de su esposo, días en los que desesperada buscó ayuda de todos, su familia, la Iglesia y las mismas autoridades. Fue allí cuando se enteró, que lo habían visto, mientras lo torturaban en una vereda.

“En el cebadero, que lo estaban obligando a cargar un palo grueso, que lo bajaron, la gente lo vio, lo bajaron hasta El Roble y de El Roble lo volvieron a subir. Yo no supe más de ahí. Solo que ahí fue donde lo mataron”, contó la mujer.

Fue ahí cuando empezó la parte más difícil, preguntarle al mismo Ejército, el lugar donde estaba su esposa, sin embargo, el desespero y la compañía del sacerdote, le dio la valentía para enfrentar a los verdugos de su esposo.

“Lo llevaron y lo dejaron en el cementerio de Granada. Yo lo reconocí por los dientecitos, porque a él lo torturaron y lo dejaron irreconocible. Cuando lo estábamos llevando al Ramal, le dijeron a quienes lo llevaban, qué para donde iban con ese hijueputa guerrillero, y contestaron que él no era un hijueputa guerrillero, que él veía por su familia, por su esposa, sus hijos y su mamá”.

Esperamos la verdad en la JEP:

Le botaron los documentos para pasarlo por NN

“Lo que más me duele es que digan era guerrillero”

