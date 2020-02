104 presos colombianos están en la olla en Venezuela

Es el caso de un hombre de 41 años, quien está condenado a ocho años de prisión en una cárcel venezolana, hasta el momento ha cumplido un poco más de tres años de la pena y espera en septiembre obtener algunos beneficios, mientras tanto su familia desde Cali, relata los angustiosos momentos que padecen él y 104 colombianos más en una prisión de Maracaibo.

La madre, dice que el Estado colombiano los ha olvidado por completo y que sólo se interesa por los presos políticos. Son maltratados, les violan todos los Derechos Humanos, son mal alimentados, algunos están enfermos con tuberculosis y no hay medicamentos, nadie los atiende, no tienen enfermeros ni médicos y desde hace un año no se les permite visitas a los familiares, señala la madre.

Lea también: 72 meses de cárcel por no auxiliar a un herido, dice la ley

En la última comunicación que tuvo el hijo con su madre, de manera clandestina, le comunicó que varios están enfermos con una virosis y le pidió que enviara medicamentos, “están haciendo sus deposiciones con sangre, están comiendo arroz y pasta para que no les caiga mal las caraotas que les dan allá. Están con fiebre y dolor en el cuerpo. Según hablé con un señor que tiene un hermano allá, me decía que solamente les dan acetaminofén por si es un dengue”.

La madre intentó hacer un envío de los medicamentos que posiblemente puede necesitar, pero quien le haga la diligencia le cobra 800 mil pesos, lo cual no puede pagar.

Finalmente la solicitud que le hace al gobierno y a las organizaciones internacionales es que intervengan “es horrible lo que está pasando allá”.