Reanudan obras de polémico hotel cerca al Lago de Tota en Boyacá

En un recorrido realizado por la senadora boyacense de la Unión Patriótica, Aida Avella, al lago de Tota, denunció que se reanudó la construcción de un edificio de nueve pisos que sería de propiedad del exalcalde de Aquitania, Felipe Cardozo Montaña.

“Es un edificio contra toda la normatividad ambiental y está perjudicando, no solamente el paisaje, sino que lo más grave es cómo están rellenando la zona del lago en horas de la noche, pero además que lo haga un exalcalde merecería una sanción”, dijo Avella.

Pidió a la Procuraduría que se investigue la licencia otorgada por el entonces secretario de Planeación de Cuitiva, Hugo Fernando Mesa Chaparro las cuales no cumplían normas, parámetros y deslindes del lago de Tota.

“Se requiere de una intervención inmediata por parte de Corporación Autónoma Regional de Boyacá, (Corpoboyacá), la comunidad manifestó que la entidad ambiental no está haciendo ni lo mínimo para conservar el depósito de agua dulce más grande de Colombia y el segundo de América Latina”, expresó.

Advirtió que la obra está paralizada por la Procuraduría, sin embargo, allí se están haciendo trabajos de noche. "No se está obedeciendo en nada, pedimos a la Policía de Cuitiva que cuide todas la noches".





La senadora hizo un llamado al Gobierno del presidente de la República, Iván Duque, y también al ministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano, para que visiten el lago.

Entre tanto, el alcalde de Cuitiva, (Boyacá), Segundo Aldemar Toca, reconoció que cerca al Lago de Tota se reactivaron las obras, pero, según él, no tiene autorización para suspenderlas.

“Hay un proceso en ejecución y yo no podría ir a frenarlo, hasta tanto no tenga una orden, pues los constructores alegan que ellos ya les expidieron esa licencia construcción, y pues nosotros en este momento no tenemos las herramientas jurídicas para poder detener”, explicó.