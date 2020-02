¿Debe la Fiscalía iniciar una indagación por declaración de Aida Merlano?

Mientras algunos analistas consideran que por no haber declarado en Colombia, las denuncias de Aida Merlano no tendría validez en el país, por otro lado, el abogado penalista Alait Frejas explica que se trata de una denuncia no formal y por ende, la Fiscalía debe tomar partido de la misma.

"Nuestra legislación contempla que esa noticia criminal que ha tenido una fuente informal que son los medios de comunicación, es menester para que la Fiscalía inicie una indagación", dijo el abogado al ser consultado por Caracol Radio

El abogado agregó que una vez iniciada la indagación, la Fiscalía debería adelantar actos de investigación para recaudar medios probatorios y ahí sí, a partir de lo que estos arrojen, archivar el caso o adelantar una posible imputación.

Aclaró el penalista que no es necesario que la persona que denuncia, esté en el país.