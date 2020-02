Duelo en hinchas del Cúcuta Deportivo

En medio del duelo y luto en las barras del Cúcuta deportivo se espera que en las próximas horas llegue el cuerpo de un joven que fue asesinado con arma blanca en Manizales, en el eje cafetero.

Las autoridades expresaron a Caracol Radio que “a muerte de Sergio Bernal Mendoza es objeto de investigación por la forma como se produjo el homicidio. hay una versión que fueron hinchas del Once Caldas y otra en el que estaría presuntamente comprometido en un hecho de inseguridad en esa ciudad” dijeron los investigadores que atienden el caso.

El padre Pablo Maldonado quien orienta el programa “Goles en paz” dijo a Caracol Radio que “lamentamos estos hechos que enlutan a nuestros muchachos y que condenamos, la vida es sagrada”.

Dijo el sacerdote que “este proceso no ha sido fácil, los muchachos tienen un compromiso enorme con sacar adelante sus planes de resocialización, rehabilitación y trabajo social pero no resulta de manera inmediata, no perdemos la fe y seguimos trabajando”.

“Lamentablemente en esos desplazamientos que hace el barrismo se pierden vidas, en circunstancias que solo dejan dolor en las familias y no queremos que esto se siga presentando. Los muchachos tienen un amor por el equipo pero también necesitan el apoyo” precisó.