Concejal fue a trabajar en pijama por falta de agua, en Remedios

Un hecho curioso se presentó en el Concejo del municipio de Remedios, al nordeste antioqueño, cuando el concejal Camilo Saldarriaga decidió asistir a una sesión vistiendo pijama y chanclas, como protesta por las deficiencias en la prestación del servicio de acueducto por parte de la empresa de servicios públicos Asité (Aguas y Servicios del Ité).

“En mi casa no teníamos agua hace ocho días, aparte yo no tenía ropa limpia para ir a la sesión y me tocó salir así en protesta porque yo no era la única persona y en otros barrios del municipio estaban así”, explicó el concejal.

Frente a la situación el alcalde de Remedios, Jhon Jairo Uribe, explicó que en el municipio hay un problema que viene desde la administración 2012 – 2015: “hubo un plan maestro de acueducto y alcantarillado, pero no se hizo el trabajo como debió haber quedado y ya en estos momentos se están conectando a todas las instalaciones nuevas, pero está reventando la tubería por todas partes, entonces al operador le toca cerrar las válvulas y empezar a buscar la fuga”, manifestó.

El mandatario también explicó que, en el momento, el servicio no está en óptimas condiciones, pero ha mejorado y que, aunque es consciente de que las soluciones no están a la vuelta de la esquina, están trabajando en ellas.

Lo último que se conoció es que, este jueves 6 de febrero, a las 3 de la tarde habrá debate de control político al gerente de la empresa de servicios públicos Asité.