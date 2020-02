Con plantón artístico, Barbosa sigue exigiendo desmonte de peajes

Luego de convocar a varias marchas en los días pasados, los barboseños salieron a las calles nuevamente, para pedirle a la Gobernación de Antioquia, que atienda al derecho de petición que radicaron hace varios días, para pedir que se desmonte y reubiquen los peajes de este municipio del norte del Valle de Aburrá.

La toma cultural, como lo define Victoria Jiménez del Comité No Más Peajes en Barbosa, fue acompañada por artistas.

“Necesitamos que el Gobierno mire al municipio de Barbosa, que se entere que estamos decididos a no permitir la estancia de los peajes Trapiche y Cabildo, que afectan a nuestro municipio. Nosotros estamos trabajando muy duro y queremos tener una respuesta al pliego de peticiones radicado. Aún no nos han llamado, pero seguimos con nuestras actividades, porque no nos vamos a detener y no vamos a desfallecer para lograr nuestro cometido”, manifestó la líder.

La líder agregó que a las peticiones de la comunidad, se ha sumado el alcalde de Barbosa, Edgar Augusto Gallego, quien comparte la preocupación de los habitantes, por los problemas que estaría ocasionando el cobro de los peajes como el desempleo, la ausencia de empresas y el aumento del costo de los desplazamientos de enfermos y estudiantes a Medellín.