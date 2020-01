Aníbal Gaviria revivirá Parques Educativos construidos por Fajardo

Aunque puede ser coincidencia, luego del encuentro que tuvieron Sergio Fajardo y Aníbal Gaviria, se anunció en la Asamblea de Antioquia, que se buscará salidas para que los 80 parques educativos que fueron olvidados en la era Luis Pérez Gutiérrez, funcionen.

El diputado del Partido Verde, Camilo Andrés Calle, aseguró que faltó voluntad política del exgobernador Pérez Gutiérrez, que dejó solo a los alcaldes donde se ubicaron estos espacios.

“Se envían 80 derechos de petición a los municipios sobre cómo es el funcionamiento de los parques educativos, en las respuestas se evidencia varios problemas por falta de apoyo de la Gobernación y que no tienen interés, no entiendo que un departamento como Antioquia deja solo a sus municipios por un tema de rencillas políticas, era más estrategia de desacreditación política, que un acto con Antioquia”, afirmó el diputado, que agregó que no cree que haya un solo gobernador en el país que no entienda el grado de complejidad de 80 parques educativos.

Ante los diputados, la secretaria de educación de Antioquia, Alexandra Peláez Botero, reafirmó el compromiso del gobierno de Aníbal Gaviria, para que esos espacios sean viables y utilizados por la comunidad.

“Los parques educativos a través de la incorporación de nuevos modelos de financiamiento y construcción, en la que el sector solidario, empresarial, el Estado y las comunidades aúnen esfuerzos para ofrecer servicios comunes a varias comunidades. Poder tener un colectivo para la ciudadanía, todos los servicios educativos, ofertas de educación superior y ofertas de la Caja de Compensación”, dijo.

Agregó que, pese a las dificultades, varios de los parques están funcionando: “Sobre los parques, hoy tenemos 78 de 79 parques construidos, el de Urumita no funciona por mantenimiento. Apropiación de la comunidad, lúdicas y actividades del municipio”.

Advirtió que hay 55 parques terminados y que han gestionado a través de las pólizas, 5.400 millones de pesos, que han servido para dar mantenimiento a aquellos parques que han presentado problemas en sus estructuras.