Impuesto al patrimonio impactaría a cerca de 100 universidades privadas en Colombia, alerta ACIET

El Decreto 0173 de 2026, que establece nuevas disposiciones sobre el impuesto al patrimonio en Colombia, generó preocupación en el sector de la educación superior privada. La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior (ACIET) advirtió que la medida podría impactar a cerca de 100 instituciones del país, con una carga económica estimada entre 140.000 y 145.000 millones de pesos.

Según explicó Lorenzo Portocarrero Sierra, director ejecutivo de ACIET, los análisis del gremio indican que una parte importante del sistema universitario privado tendría que asumir este nuevo pago.

“De acuerdo con los estudios que tenemos nosotros, pueden ser cerca de 100 o 103 instituciones las que se verían afectadas, y para ellas tendría un costo aproximado entre 140.000 y 145.000 millones de pesos”, afirmó el directivo de la asociación.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Educación Nacional, en Colombia existen 218 instituciones de educación superior privadas, por lo que la medida podría impactar a casi la mitad de estas organizaciones.

ACIET pide revisar el impacto en universidades sin ánimo de lucro

La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior, que reúne a más de 100 instituciones entre universidades, instituciones universitarias, técnicas y tecnológicas, advirtió que las universidades privadas funcionan bajo un modelo sin ánimo de lucro, lo que implica que sus recursos se destinan principalmente a infraestructura académica, investigación, innovación y bienestar estudiantil.

Por esta razón, el gremio considera necesario analizar con mayor detalle el impacto de la medida en el sistema educativo.

“El patrimonio de las instituciones está comprometido con fines académicos y sociales. Por eso este tipo de decisiones puede generar presiones financieras en el sistema de educación superior”, explicó Portocarrero.

Preocupación por posibles efectos en estudiantes

Uno de los puntos que más inquieta al sector es que el pago del impuesto pueda afectar indirectamente a los estudiantes, especialmente en aspectos como matrículas, becas o programas de bienestar universitario.

“Se puede correr el riesgo de que estas erogaciones (recursos financieros) terminen afectando matrículas o programas de bienestar institucional. La idea es que las instituciones no lo hagan, porque las matrículas hoy en día ya pueden resultar muy onerosas para los padres de familia y los estudiantes”, advirtió el director ejecutivo de ACIET.

En ese sentido, el gremio hizo un llamado a los rectores y a los consejos superiores universitarios para analizar cuidadosamente la situación y evitar que el impacto recaiga sobre la comunidad estudiantil.

El gremio espera diálogo con el Gobierno Nacional

ACIET también manifestó su preocupación porque, hasta ahora, no se ha abierto un canal formal de diálogo entre el Gobierno Nacional y el sector educativo para discutir el alcance de la medida.

“Hasta el momento no hemos conocido que se haya abierto un canal de diálogo. Sin embargo, confiamos en que estas inquietudes puedan tener eco y que se convoque una mesa técnica para estudiar el tema con mayor cuidado”, señaló Portocarrero.

El gremio reiteró su disposición a participar en espacios de discusión con el Gobierno y planteó la necesidad de revisar la aplicación del impuesto al patrimonio para las instituciones de educación superior.

“Invocamos nuestros buenos oficios para que el Gobierno Nacional revise la norma y, en la medida de lo posible, se elimine el pago de este impuesto al patrimonio para estas entidades”, concluyó.