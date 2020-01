Más de 20 mil niños sin registrar en colegios públicos en Boyacá

Luego de visitar la institución educativa en la vereda de Saza en Gameza, el Gobierno departamental acompañó el inicio de clases.

El secretario de Educación, Jaime Raúl Salamanca aseguró que con el acompañamiento del gobernador Ramiro Barragán, algunos miembros del gabinete, diputados y congresistas se les dio la bienvenida a los estudiantes con un mensaje claro, para el gobierno “la educación es lo más importante, que nuestros niños y niñas estén en las instituciones educativas es fundamental para nuestro programa de gobierno y para nuestro plan de desarrollo”.

Frente al avance de las obras en los colegios que fueron cobijados con el Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa, FFIE, el funcionario dijo que “el ritmo en algunas no es el que se quisiera, pero se está avanzado y eso ya es un gran logro teniendo en cuenta las dificultades del año 2019”.

Frente al Programa de Alimentación Escolar, reconoció que “no se pudo iniciar en los municipios de Samacá, Ventaquemada y Jerico por problemas en la contratación de las administraciones pasadas”.

Recordó que la Asamblea de Boyacá aprobó recursos por más de 4 mil millones de pesos para los primeros 25 días del año escolar, estamos estructurando otro para cubrir 62 días más, pero también avanzamos en la elaboración de un proyecto con regalías para garantizar durante todo el año escolar el alimento para los niños”.

El secretario de Educación reconoció que “en estos momentos hay 20 mil niños que no han sido registrados, esto no quiere decir que no se hayan matriculado, el reporte a la secretaría demora varios días, sin embargo, es muy común que incluso en marzo estén siendo matriculados”.

Hizo un llamado a los padres de familia y cuidadores de los niños para que los matriculen cuanto antes, pues esto le permite al gobierno proyectar los ingresos a través de Sistema General de Participaciones”.

