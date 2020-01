Ahora le reconstruirán el hombro por mala atención en San Marcos

Cesar Antonio Gonzáles Marín, un joven de 29 años de edad y pensionado por invalides, se dislocó el hombro en un accidente casero en Chinchiná, Caldas. En las cuatro veces que lo atendieron los médicos del hospital San Marcos no lo curaron, sino al contrario, agravaron su herida, según contó a Caracol Radio.

Le puede interesar: Organismo de control no han intervenido a tiempo el hospital de Chinchiná.

“En la primera vez me acomodaron el hombro y me dieron de alta, pero al día siguiente se me volvió a dislocar”. Gonzáles dijo que en la segunda ocasión otro médico general intentó acomodarlo sin éxito y, aun así, lo envió a la casa en esas condiciones.

En la tercera vez que fue al centro médico, por fin lo atendió un especialista. “El ortopedista recomienda una resonancia magnética, rayos X, pero que el hospital no cuenta con ese servicio. Que pidiera cita con mi EPS”.

Salud Total le agendó la cita con el ortopedista para agosto y la resonancia, en noviembre. “Intento por cuarta vez para que me atiendan. Y es ahí cuando me recomienda ir a Manizales por mis propios medios”, indicó Gonzáles.

Al llegar a la clínica Versalles de la capital de Caldas, el especialista encendió las alertas: el hombro tenía los ligamentos totalmente rotos y le programaron, por lo menos, cuatro cirugías para su reconstrucción.

Le puede interesar: Hospital San Marcos de Chinchiná está bajo la lupa.

“El médico me dijo que si hubiera ido primero, no era necesario la cirugía. En San Marcos no supieron cómo atenderme varios doctores. Fueron tantos días de desgaste, intentando acomodar el hombro sin éxito, que resulté peor y ahora estoy sufriendo”, dijo Gonzáles.

Hasta el momento el hospital San Marcos no ha respondido a esta queja de presunta negligencia médica.