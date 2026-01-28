Las lluvias de las últimas horas causan afectaciones en Manizales, Salamina y Manzanares

Manizales

En horas de la madrugada se presentó caída de roca en la vía departamental Liborio – Villa Pilar. La Secretaría de Infraestructura, informó además que en horas de la madrugada se presentó un deslizamiento en la vía Salamina – Pácora, sector Cañaveral. Actualmente, el combo de maquinaria continúa realizando labores de remoción de material.

Por otro lado, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Manzanares informó a la comunidad que se presentó un fuerte aguacero en el municipio, el cual generó múltiples emergencias en esa localidad. Varias viviendas están afectadas y resultaron inundadas

“Se atendió una emergencia en la vivienda de la señora Diana Giraldo, quien reportó inundación al interior del inmueble. Afortunadamente, no se registraron pérdidas de enseres ni afectaciones mayores. La situación fue ocasionada por el alto caudal de agua proveniente de la barranca ubicada en la parte posterior de la vivienda”; dijo la comandante de Bomberos de Manzanares

Los bomberos también informaron que realizaron labores de limpieza, encontrando materiales como rocas, lodo, botellas plásticas, ropa y mangueras, correspondientes a desechos arrojados por la comunidad. Las alcantarillas fueron dejadas en condiciones normales, permitiendo el adecuado flujo del agua