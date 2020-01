El actual diputado y ex candidato a la gobernación de Caldas, Camilo Gaviria Gutiérrez, se mantiene en la decisión de declararse en oposición a la actual administración pese a la determinación de la asamblea del Centro Democrático de ser partido de gobierno.

Afirma que su postura será constructiva porque el gobierno departamental necesita una visión crítica para que haga una mejor gestión.

Gaviria Gutiérrez aclara que acompañará todos los proyectos que sean útiles para el departamento pero que hará una revisión de las cosas que sabe se está haciendo mal.

“Nuestra conciencia no la van a comprar. No nos vamos a dejar comprar como al parecer algunos partidos lo están haciendo. El Centro Democrático se declaró partido de gobierno, nosotros no nos vamos a dejar comprar ni por puestos ni por contratos”.

Aseveró que un partido que lo acompañó en su aspiración de llegar a la gobernación de Caldas y que debería estar haciendo un ejercicio crítico constructivo ya sea en independencia o en oposición, ahora es partido de gobierno y que esto es una demostración de lo que pasó en campaña.

“Cuenten conmigo. Aquí van a tener un diputado ejemplar, diciendo las cosas como son, apoyando las cosas valiosas de nuestro gobernador Luís Carlos Velásquez Cardona”.

