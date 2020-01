Una captura y un policía lesionado dejan las protestas en Tunja

La Jornada de Paro en Tunja, le apostó a guardar el escuadrón antidisturbios de la policía nacional, ESMAD en las protestas de hoy. Sin embargo un grupo de encapuchados decidieron bloquear la vía Tunja-Bogotá, frente a la sede de la universidad Uptc en la avenida norte de la ciudad, y la vía Tunja- Bucaramanga, frente a otro de los ingresos a la mísma institución.



Estos bloqueos se están realizando en la tarde de este martes 21 de enero, de forma intermitente.



Aunque el ESMAD, todavía no ha operado, y cómo se había establecido en las reglas de juego para las manifestaciones -entre autoridades y líderes de la protesta-, unidades de vigilancia de la policía metropolitana de Tunja, detectaron a uno de los incitadores que al parecer tenía como objetivo alterar de forma violenta el orden público en el norte de la ciudad, y fue dispuesto ante las autoridades competentes.



Según fuentes oficiales consultadas por Caracol Radio, el capturado es un

Joven de Sogamoso (Boyacá), de 24 años de edad, y estudiante de octavo semestre de la carrera de Filosofía, quien se acababa de reintegrar a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC.



El alcalde de Tunja Luis Alejandro Fúneme explicó en Caracol Radio que “se han presentado bloqueos por parte de 10 encapuchados que han lanzado bombas molotov y piedras contra nuestra fuerza pública que se encontraba haciendo un acompañamiento para garantizar el derecho a la protesta, y quienes se encontraban con su uniforme tradicional y sin cascos y sin escudos, es decir, sin la presencia de Esmad pero sí con el apoyo de la policía de vigilancia”.



Fúneme agregó que aunque las explosiones no generaron enfrentamientos con la fuerza pública, se logró deshacer los bloqueos y retirar a los encapuchados que se encontraban sobre las principales vías de la ciudad.



“Se presentó la agresión a un policía, y aún que las lesiones fueron de menor gravedad, no podemos tolerarlo, y menos cuándo teníamos un compromiso y un protocolo establecido con los manifestantes y las autoridades que nos sirven de garantes de los derechos humanos, para evitar actividades violentos o agresiones y la nula presencia de encapuchados, situación que no se cumplió. Por eso, la policía procedió a dar la captura de uno de los manifestantes que estaba lanzando las bombas molotov, y la policía y la fiscalía se encuentran evaluando lo pertinencia según su competencia", explicó el mandatario de los Tunjanos,



Por su parte la Procuraduría, la Defensoria del Pueblo y la Personería, adelantaron su mediación para evitar que se inestabilizara el orden público de la ciudad.



De otro lado, el Comité de Derechos Humanos de Tunja, hizo público un comunicado en el que elevó una primera alerta temprana, en la que le solicitó a las autoridades garantes de los derechos humanos, que revise las condiciones en las que se dieron la captura del estudiante, pues para dicho comité, estarían frente a “medidas arbitrarias por parte de la policía metropolitana”.



Advierten en el comunicado, que “la policía hizo uso de piedras (...), causando una impresión inexacta de los hechos, además de evidenciarse una clara Violación al debido proceso (...), pues la policía manipuló las preguntas evidencias sin aplicar cadena de custodia (...) rechazamos todo acto de violencia, estigmatizacion y señalamiento por parte del estado contra los estudiantes”.



La congestión en la capital de Boyacá se agudiza al caer la tarde en la ciudad, y se espera que un Cacerolazo liderado por un grupo de estudiantes universitarios, se tome las principales calles de la ciudad de norte a sur, desde las 5pm de este martes 21 de enero.



Las autoridades locales permanecen en el Puesto de Mando Unificado, haciendo seguimiento a la situación, y prestando apoyo para que la protesta se desarrolle sin alteraciones del orden Publico.