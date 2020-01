Reducir los homicidios al menos en un 5%, primer meta de Aníbal Gaviria

Pesé a la problemática difícil de seguridad que tienen varias subregiones de Antioquia como Bajo Cauca, Valle de Aburrá y suroeste, Nordeste, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, dijo que su gobierno tiene 10 grandes metas a lograr en sus primeros 100 días.

Aseguró ante el Presidente de la República, que la primera de ellas es reducir al menos en un 5 por ciento, los homicidios en todo el departamento.

“En los primeros 3 meses de gobierno tendrán que bajar los homicidios en toda Antioquia, al menos un 5 por ciento. La gente me dice no se ponga esas metas, esas metas numéricas son muy difíciles…() yo les digo no, no la vamos a poner con todos los alcaldes, con la Fuerza Pública, con usted señor Presidente Duque, porque tenemos que defender la vida”, aseguró el mandatario Gaviria Correa.

Advirtió que se debe garantizar la seguridad de los antioqueños en todos los rincones del departamento y para eso, seguirá con los consejos subregionales de seguridad, en donde además de Bajo Cauca, seguirá la mirada en el suroeste antioqueño.