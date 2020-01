Reportan casos de reclutamiento de venezolanos en la frontera

Un millón quinientos mil pesos, esta es la oferta económica de los grupos al margen de la ley con la cual buscan reclutar a los venezolanos.

Los relatos cuentan cómo cerca de los puentes internacionales un grupo de hombres, estarían realizando las ofertas a los extranjeros que ingresan al país, en donde inicialmente les advierten que serán conducidos a zonas rurales.

La propuesta incluye el hospedaje, dos comidas, pero no explican cuáles son las funciones que deberán ejecutar.

Uno de los extranjeros le contó a Caracol Radio que “yo pasé con un compañero, el venía de Puerto La Cruz y yo de La Guaira, se nos acercaron dos hombre que tenían pinta de todo, menos de gente mala. Nos ofrecieron mucha plata según para trabajar en una finca, debíamos abordar un vehículo que nos llevaría hasta allá. Cuando estábamos caminando hacia al carro le pregunté muchas cosas y no me respondían muy claro. Solo nos dijeron que se trataba de una organización que buscaba hacer justicia y que apoyaba el pueblo y que no íbamos a tener que empuñar armas si no queríamos y ahí fue que entendimos que era reclutamiento. Yo no seguí caminando, mi compañero sí, y no supe más de él, yo preferí quedarme”, relató.

En medio de esta situación el testimonio de este hombre advierte que pueden estar siendo vinculados a los cultivos ilícitos, como raspachines.

Mientras que otros son llevados a los cambuches de los grupos irregulares para que desarrollen otras tareas.

Esto se suma a las denuncias que en su momento realizó el observatorio de violencia de la frontera de la fundación Redes.