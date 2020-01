Líder minero de Quinchía, Risaralda, denunció amenazas de muerte

Se trata de Esaú Mora, representante legal de la Asociación de Mineros Tradicionales y Artesanales de Quinchía, quien denunció en los micrófonos de Caracol Radio que ha sido blanco de amenazas a través de mensajes de texto en los que le dicen que debe abandonar el municipio porque de lo contrario no responderían por su integridad y la de su familia.

Pese a que no tiene certeza de dónde provienen las amenazas, hay algunos antecedentes que, según él, se han presentado con la multinacional Miraflores Compañía Minera.

"Nos tratan siempre de mineros ilegales por lo que yo estoy liderando la asociación de mineros. Desde el año 2013 he tenido atropellos de la empresa porque me han hecho cosas raras como entrar a mi casa por la terraza cuando hago reuniones que a ellos no les gusta, en carretera me han detenido hombres de civil mandados por la empresa. Y ahora estos mensajes que me tienen muy preocupado y no sé si son ellos también", puntualizó Mora.

Pidió a las autoridades que avancen en las investigaciones para garantizar su seguridad. Además, explicó que ya interpuso la denuncia ante la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.