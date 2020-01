Denuncian retrasos en el proceso de inhumación dentro el cementerio central

Los nuevos controles para el proceso de inhumación se están convirtiendo en un dolor de cabeza para algunos dolientes. Las denuncias advierten que se han visto obligados a esperar por horas para ingresar con su familiar fallecido al camposanto.

Una disputa interna entre la administración y algunas funerarias ha provocado traumatismos en las honras fúnebres que llegan al cementerio central.

La falta de coordinación tiene él aprietos a quienes buscan darle cristiana sepultura a sus seres queridos. Así lo explicó Gonzalo Ruíz, representante de una de las funerarias.

“No hay control no dejan entrar a los muertos y nos toca esperar porque están solicitando muchos requisitos que en su momento no eran exigidos. Muchos de nuestros clientes no tienen recursos y hacemos lo posible para atenderlos pero aquí están colocando trabas para poder darles el último adiós”.

Desde noviembre se vienen registrando algunas complicaciones, sin embargo la situación se agudizó en las últimas horas al negar el ingreso de una mujer mayor que falleció hace tres días. Pese a esto, luego de dos horas en el sitio fue sepultada por la aprobación de la administración.