Recluso fue asesinado dentro de estación de Policía en Villa del Rosario

Norte de Santander.

Un homicidio se registró en la madrugada de este sábado 14 de febrero al interior de la estación de Policía de Villa del Rosario, donde uno de los detenidos por el asesinato de un mecánico fue hallado sin vida.

Los hechos se desprenden del crimen ocurrido el jueves 12 de febrero en ese municipio, cuando un mecánico fue asesinado.

Por ese caso fueron capturados en flagrancia Wilker Alfonso Páez Ontiveros y Kevin Leonel Díaz, quienes se movilizaban en una motocicleta y fueron interceptados por las autoridades. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía.

Ayer, viernes 13 de febrero, en audiencias concentradas, un juez les imputó el delito de homicidio y les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Mientras se hacía efectivo su traslado al establecimiento penitenciario, permanecían recluidos en calidad de privados de la libertad en la estación de Policía de Villa del Rosario.

Según información preliminar, en la madrugada de este sábado, durante una revista de rutina, los uniformados notaron que uno de los detenidos no estaba visible en el lugar asignado.

Al indagar por Kevin Leonel Díaz, Wilker Alfonso Páez Ontiveros lo habría sacado arrastrado y manifestado ante los policías que él respondía por lo ocurrido.

Las primeras versiones indican que la víctima habría sido asfixiada dentro del mismo recinto policial, en circunstancias que ahora son materia de investigación para esclarecer cómo se produjo el hecho y establecer eventuales responsabilidades disciplinarias o penales por posibles fallas en la custodia.