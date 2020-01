Diputado Oscar Vargas tomaría acciones legales contra el Partido Liberal

En diálogo con Caracol Radio el diputado Oscar Alonso Vargas señaló que es lamentable lo que está sucediendo al interior del Partido Liberal en Caldas, debido a que no lo están convocando para tomar decisiones sobre el ejercicio de oposición que se quiere hacer por lo que se estaría violando el debido proceso.

Dijo que según la colectividad ya se reunieron los diputados para enviar a la Registraduría y al presidente de la asamblea departamental un escrito donde manifiestan su voluntad de hacer oposición al gobierno de Luis Carlos Velásquez, pero que él no lo firmó porque no tenía conocimiento de su contenido.

Aclaró que se recibió un comunicado del senador Mario Castaño en el que pide a los diputados actuar como bancada, pero que él no hace parte de la misma sino que solo es el presidente del Partido Liberal en el departamento por lo que no puede tomarse atribuciones que no le corresponden.

Igualmente rechazó que se haya designado como vocero de la bancada a Jorge Hernán Aguirre, por quien él no ha votado.

“ Es lamentable que se estén tomando decisiones entre 4 diputados de manera unilateral sin que haya un acta y constancia de que se me ha hecho una convocatoria adecuada para analizar todos estos temas.

Fui citado para el próximo 17 de enero a las 4 de la tarde pero de todas formas estoy estudiando las consecuencias judiciales con un grupo de abogados, ya que considero que existió usurpación de mis funciones.”

Afirmó que ha puesto esta situación en conocimiento del veedor nacional del partido, Rodrigo Llano Isaza, para que sepa lo ocurrido en la última campaña política cuando circuló un audio de Mario Alberto Castaño dando instrucciones de no votar por Oscar Alonso Vargas en el Municipio de Palestina y su Corregimiento de Arauca, señalándolo de “torcido” y advirtiendo que si salía elegido sería sometido a la bancada de la formación política.

Agregó que esto demostraría dolo con intención y violaría el sentir de los 10.200 ciudadanos que sí votaron por él para representarlos en aspectos como salud, educación o vivienda, entre otros, y que ahora se encontrarán con que el liberalismo estará en contra de todos estos proyectos importantes que él prometió defender.

