En Manizales recogen firmas para la destitución de funcionaria transexual

Grupos defensores de la familia en Manizales recogen firmas con la finalidad de pedir al alcalde Carlos Mario Marín que destituya a la funcionaria transexual Matilda Gonzalez de su cargo como Secretaria de la Mujer y Equidad de Género.

Jorge Alberto Betancurt, representante de grupos defensores de la familia en Manizales asegura que González no es idónea para el cargo no por su condición sexual si no porque, a su consideración no es una mujer, por lo que no sabría representar las necesidades de estas. Explica además que es mucha la población manizaleña que muestra su preocupación y disgusto con este nombramiento.

“Es importante entender dónde se enfoca la discusión y el debate porque simplemente se limitan en señalarnos de homofóbicos y no es así, en nada tiene que ver la discusión con la condición sexual de cada persona, respetamos totalmente ese escenario, cada quien hace con su vida lo que considere correcto. Ella no representa a las mujeres, ese es el tema central”, manifiesta Betancurt.

Lea también: Vías de Caldas requieren 500.000 millones de pesos

Lo que piden estos líderes es que el alcalde Carlos Mario Marín reconsidere el nombramiento de González, pues afirman que la discusión continuará en diferentes escenarios.

Matilda es la primera persona trans que hace parte de un gabinete en Manizales, y el alcalde afirma que la nombró como secretaria de la mujer y equidad de género ya que es una persona estudiada y que ha sido defensora activa de los derechos de las mujeres.

Síganos en Facebook Live e Instagram como @MagdaJimenaRíosCaracolCaldas, en Twitter @CaracolCaldas y escuche la más completa información en los 1180 AM de Caracol Radio.