Comunales rechazan contratos de administración de los parques

Los contratos de administración pública de los parques no fueron socializados, esto es lo que indican varios presidentes de Junta de Acción comunal, quienes se mostraron molestos y preocupados por el futuro de estas zonas de esparcimiento.

Advierten que en ningún momento recibieron comunicado por parte de la anterior administración municipal de esta decisión y que por el contrario, la secretaria de Planeación manejó esta determinación de forma hermética.

Ya han anunciado una manifestación para ir en contra de esta iniciativa. Los comunales esperan discutir con esta nueva alcaldía, con el fin de encontrar una solución.

Manuel Darío Álvarez, vocero del barrio Alfonso López le dijo a Caracol Radio que “estas decisiones violan todo principio de transparencia, no es posible que se tomen acciones con nuestros recursos y la comunidad sea la última en enterarse cuando ya se va a materializar lo que se firmó. Vamos a protestar y vamos a exigir nuestros derechos”.

Por otra parte, José Manuel Contreras, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Sevilla le contó a Caracol Radio que “la medida nos toma por sorpresa, y esto es un claro ejemplo que no hay socialización y no hay interés en saber que se va a ejecutar sino cuando ya es muy tarde. En oportunidades dejamos de saber que es público y que es privado en la ciudad, una falta de respeto, pasaron sobre los voceros de las comunidades”.

Por último, Jesús Enrique Arias, presidente de la Junta de Acción comunal de Clareth le dijo a Caracol Radio que “no vamos a permitir que nos cierren nuestros espacios públicos. No vamos a dejar que los niños y abuelos se vean afectado. Estamos de acuerdo que se necesita mayor atención, pero esto no implica que nos vas a imponer a pupitrazo algo que debe ser consensuado”, exhortó el líder.

Advierten que no permitirán que se limite el ingreso de las personas a estos espacios que deben ser de carácter público.