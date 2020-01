Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, miércoles 15 de enero

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En un 95% avanza la obra de la doble calzada entre Armenia y el club campestre, así lo destacó el director regional del Invías, Alfonso Meza que señalo que la idea es que en febrero esta obra esté terminada

El funcionario agregó que con respecto a la queja de algunos residentes de esta vía sobre los retornos, los mismo obedecen a un estudio previo que determinó cuantos se debían construir a los largo de la carretera.

Voceros de la Federación de Abejas de Colombia recibieron con prudencia el fallo que busca proteger a los polinizadores, aseguran que falta control de las autoridades y conciencia de los agricultores sobre eso de los agroquímicos

Fabio Diazgranados presidente de fedeabejas cuestionó que en el fallo del tribunal de Cundinamarca no se tenga en cuenta al sector y solo se hable de las entidades que controlan y regular el uso de pesticidas

Agregó que actualmente en Colombia hay 120 mil colmenas, pero en los último años más de 40 mil se han visto afectadas por el uso de agroquímicos, escuche información en la emisión de noticias de las 845 de la mañana.

El decreto 083 del 2016 que reglamentó la medida de pico y placa en Armenia se encuentra vigente así lo preciso el Secretario de Tránsito y Transporte Jairo Alonso Escandón que señaló que la norma no se ha modificado, que con el alcalde se están revisando cuál sería la mejor opción respecto al tema.

El director ejecutivo de la cámara de comercio de Armenia y el Quindío Rodrigo Estrada manifestó que ellos están de acuerdo con que el alcalde revise la medida del pico y placa que claramente necesita una modificación y que están dispuestos a reunirse con el alcalde para socializar los posibles cambios.

La producción de café Colombia cerró 2019 en 14,8 millones de sacos de 60 kilos, un 9 por ciento más que el cierre de 2018. Volumen de producción que no se registraba desde hace más de 25 años, el valor de la cosecha cafetera fue de 7,2 billones de pesos

Según la federación de cafeteros las exportaciones de café de Colombia al cierre del 2019 aumentaron 7 por ciento llegando a 13,7 millones de sacos de 60 kilos de café verde en comparación con 12,8 millones de sacos puestos en el exterior en 2018.

Por unanimidad, la junta directiva de Telecafé, presidida por el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, eligió en la gerencia de la entidad a Sandra Bibiana Aristizábal Saleg.

En lo referente a la gerencia, la hoja de vida de Aristizábal Saleg pasará a revisión del Ministerio Público y luego a Presidencia de la República, que confirmará su nombramiento. Por el momento quedará encargado de la gerencia, el secretario general de Telecafé, Martín Fernando Montoya García. La entidad contará en 2020 con un presupuesto de 11.547 millones de pesos

Timochenko dijo que el atentado que frustró la Policía en su contra NO es una cortina de humo para tapar el escándalo de las Chuzadas

En una entrevista con el diario local La Crónica del Quindío, Rodrigo Londoño en 30 minutos entregó detalles sobre el riesgo y la amenaza contra su vida

Sobre si el plan era una cortina de humo por el escándalo de las chuzadas del gobierno, Timochenko indicó “decir que esto que se dio contra mí es una cortina de humo no es objetivo, porque a mi desde noviembre del 2019 me informaron desde la UNP y la policía que habían descubierto un plan para atentar contra mí, y que no era en Bogotá sino en las regiones donde iba a estar”

Y añadió “a los pocos días que llegue al Quindío me dicen que la amenaza está cerca de la finca donde me estoy hospedando y yo confió en los equipos de inteligencia, por fortuna no pasó nada con los hechos que todos conocen del fin de semana”

En relación a los integrantes de las disidencias que estarán detrás de este plan, Rodrigo Londoño puntualizó “es muy triste que estos dos guerrilleros, muchachos estaban convencidos de venir a matar a un traidor, porque los envenenaron contra mi”

Yo sigo firme con el compromiso por la paz de Colombia a pesar de estos hechos y las amenazas indicó el líder del partido político de las farc.

Timochenko el máximo líder del partido de las farc dijo que apoyan las movilizaciones sociales y el paro programado para el próximo 21 de enero, donde nuevamente pedirán que el gobierno cumpla con los acuerdos

Pérdidas materiales dejó como saldo un incendio que se presentó en las últimas horas en una vivienda ubicada en la vereda El Laurel del municipio de Quimbaya, en la conflagración no se registraron personas heridas y se habría presentado al parecer por un corto circuito

El 96% de los negocios registrados en la cámara de comercio en el Quindío son microempresas es decir que de 19930 empresarios, 19121 son microempresarios, así lo reveló el director ejecutivo del ente gremial, Rodrigo Estrada

Destaco además que en los últimos cuatro años se duplicó el número de grandes empresas pasado de 16 en el 2015 a 33 en el 2019, lo que impacta en la economía y el empleo de la región, los sectores de comercio, servicios bares y restaurantes agrupan la mayoría de empresas.

La alcaldía de Armenia tiene seis meses para ejecutar las obras de la primera fase correspondientes a los parqueaderos del Proyecto Cultural y Turístico La Estación del ferrocarril y que ha estado abandonada desde hace más de dos años, la inversión por parte de Fontur para esta fase será de 8000 millones de pesos.

La secretaria de infraestructura Sandra Sanchez indicó que con respecto a la vía que fue destapada en el sector de la antigua estación y que también está abandonada, están buscando las salidas jurídicas para poder intervenir esta calle, ya que esta obra está incluida dentro del paquete de valorización.

El director ejecutivo de la cámara de comercio de Armenia y el Quindío, Rodrigo Estrada cuestiono la lentitud de las obras de la carrera 19 donde han abusado de los comerciantes que reportan perdidas irrecuperables en las ventas y hoy no hay un cronograma claro sobre la terminación de estas obras.

La Corporación Autónoma Regional del Quindío ha recuperado 34 especímenes de fauna silvestre en lo corrido del año 2020

En el más reciente operativo recuperaron dos primates y cuatro aves que se encontraban en malas condiciones al interior de un hotel del municipio de Calarcá.

Mónica Jaramillo, líder del área de Fauna Silvestre de la CRQ explicó que la temporada de vacaciones de fin de año y Semana Santa son las más álgidas del año para rescatar no solo animales que han sido fruto del tráfico ilegal, sino que también han sufrido alguna herida o atropellamiento.

La secretaria de infraestructura de Armenia Sandra Sanchez dijo que la administración no tiene todos los recursos para tapar todos los huecos que afectan la malla vial en la ciudad

La funcionaria indicó que establecieron un plan de contingencia para atender los casos más graves de deterioro en las calles, pero la idea es hacer un diagnóstico de cuantos huecos hay en toda la ciudad y buscar los recursos para poder hacer un plan tapa huecos

En deportes, 150 policías adicionales llegaran al Quindío para garantizar la seguridad del torneo preolímpico de fútbol que se iniciará el próximo domingo 19 de enero en el estadio centenario de Armenia, hoy se espera que llegue a la ciudad la delegación de la selección de Brasil.