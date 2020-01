Taxista herido con desplome de balcón frente a la alcaldía de Cartagena

Aníbal Guerrero, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena confirmó que un taxista resultó herido cuando uno de los balcones del banco BBVA en la sede de la Plaza de la Aduana.

“El balcón se vino y casualmente iban pasando los dos vehículos y quedaron bajos los escombros. Iba consciente con golpes en las diferentes partes del cuerpo”

El oficial del organismo de socorro confirmó que se investigan las causas del accidente.

“Averiguar porque no estaba acordonado el sitio y recuperar la zona en la movilidad con el departamento administrativo de tránsito y transporte. No tenía anclaje bueno y no había soporte”

Los vehiculas de placas DNL 155 de color blanco y el taxi de placas WGL430 quedaron prácticamente destruidos.