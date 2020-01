Elección de nueva personera genera discusión en el Concejo de Cartagena

El concejal de la Coalición Alternativa Javier Julio Bejarano, se refirió a las dudas sembradas por algunos de sus colegas sobre los cabildantes que, por motivos de salud, se ausentaron el día de ratificación de la personera distrital.

Julio expresó que los concejales que sembraron dudas, “no son autoridad moral para poner en cuestionamiento su incapacidad médica”. Además, presentó una queja disciplinaria a entes de control por haberse dado lectura en plenaria de su epicrisis, documento que cuenta con reserva legal.

Sobre la elección de la personera, indicó que tiene inquietudes sobre la objetividad de los resultados de la entrevista realizada y que sería pertinente una revisión de la Procuraduría.

Al respecto, los concejales Luis Cassiani de Cambio Radical, y David Caballero del Partido Conservador, aclararon que no se dio lectura de la epicrisis sino de las horas de ingreso y egreso del hospital, toda vez que en el público hubo dudas de la veracidad de las excusas; igualmente, resaltaron que el proceso de elección de personera fue transparente y público.

El concejal Carlos Barrios señaló que la entrevista es de carácter subjetivo, pues atañe a las consideraciones de cada concejal; además, aclaró que la ratificación del personero es un acto jurídico y los cabildantes no tenían la posibilidad de escoger a los candidatos que no obtuvieron el primer puesto en calificación.

A su turno, Rodrigo Reyes del Partido Conservador, expresó que las acciones del cabildante Javier Julio Bejarano no lograrán que deje de ejercer sus funciones; en ese sentido, reiteró que sí le llama la atención la excusa presentada por Julio el día de la ratificación de personero, ya que cada concejal cuenta con una responsabilidad en estos procesos.

Reyes indicó que la personera electa ganó un concurso por meritocracia, y pese a que las votaciones fueron reñidas entre los candidatos, cada concejal votó como lo consideró. Además, manifestó que no permitirá que el alcalde intervenga en procesos propios de la Corporación, y dio a conocer que personas afines a la Administración estuvieron promoviendo la parcialización por un candidato en específico.

La concejal Carolina Lozano (ASI) expresó que, a su consideración, las calificaciones finales de las entrevistas no debieron ser secretas y debieron hacerse públicas el mismo día y no al día siguiente. También aclaró que no firmó el acta de las entrevistas porque no podía asegurar que los 68 dígitos, que correspondían a la calificación de los concejales a cada entrevistado, eran los mismos del día anterior y no se le permitió tomar una foto para constatar la información.

Lozano indicó que presenta dudas sobre la igualdad de condiciones de los aspirantes a Personería, pues Carmen De Caro tenía autoridad en el Distrito en temas ambientales.

Más adelante, el concejal Wilson Toncel de Cambio Radical explicó que la entrevista correspondió al 5% de las puntuaciones obtenidas por cada aspirante, pues el 95% restante se obtuvo por los estudios de hojas de vida y prueba de conocimientos adelantado por la Universidad de Cartagena, motivo por el cual las entrevistas tenían poca injerencia sobre los resultados finales.