Más de 200 mil venezolanos ingresaron a Colombia en 72 horas

Durante las últimas 72 horas más de 200 mil han cruzado por los siete pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela.



Así lo informó el Director (e) de Migración Colombia, Andrés Martínez Acosta, quien resaltó que, tras la finalización de las fiestas de fin de año, los flujos migratorios comienzan a retomar su dinámica habitual.



"En los últimos días hemos registrado un crecimiento en el número de entradas y salidas del país por la frontera con Venezuela, con un promedio de más de más de 47 mil entradas y 40 mil salidas por día, tan solo por Norte de Santander" afirmó Martínez Acosta.



Según el Director (e) de Migración Colombia el aumento en el número de entradas de ciudadanos venezolanos obedece al retorno de muchos de ellos, quienes habían viajado a Venezuela para pasar la fiestas de fin de año con sus familias y al ingreso de quienes buscan abastecerse de alimentos y productos de primera necesidad que no hay en su país o que bien, dados los altos costos de los productos, no pueden ser adquiridos.



“Durante las últimas semanas de 2019 miles de venezolanos salieron del territorio colombiano con el único propósito de regalarle a sus familias unas fiestas de fin de año diferentes a las que han vivido en los últimos años por culpa de la dictadura de Maduro. Venezuela lleva años viviendo de las remesas. Nicolás Maduro ha aplicado una política expulsora hacia los ciudadanos venezolanos y éstos, que han tenido que abandonar su país por necesidad, se han dedicado a mantener a aquellos que no salen por miedo a perderlo todo", afirmó Andrés Martínez Acosta.



Según las últimas cifras entregadas por Migración Colombia, en el país se encuentran más de un millón 630 mil ciudadanos venezolanos radicados, de los cuales cerca de 720 mil se encuentran regularmente en el país.