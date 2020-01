Diputados venezolanos a la expectativa por decisiones dentro de la Asamblea

En medio de la división política de la oposición y algunos diputados que presuntamente recibieron dineros del gobierno de Nicolás Maduro, el panorama que se dibuja en la Asamblea Nacional es de tensión, sin embargo algunos parlamentarios advierten que la meta es conseguir elecciones y buscar acciones de calle, de igual forma rechazan los ofrecimientos del régimen.



El diputado Abelardo Díaz, le dijo a Caracol Radio que “es lamentable como estos 18 diputados recibieron el dinero, sin embargo estamos en momentos difíciles en materia política pero no vamos a recibir sobornos el cambio de nuestra libertad. Estamos acompañando a Juan Guaidó en medio de esos bloqueos y sólo esperamos continuar con él hasta que se generen las elecciones que puedan definir un nuevo gobernante que logre atender la crisis, para salir de ella”, explicó.



De igual forma fue enfático en la posición que fijan los parlamentarios en donde no han querido atender llamadas, ni ningún encuentro con los delegados del oficialismo para no verse comprometidos.