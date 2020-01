Entrega del Hisgaura podría tardar dos meses más

A pesar de que Fondo de Adaptación había anunciado que en las primeras semanas de enero del 2020 se podría poner en servicio el puente Hisgaura, el abogado y veedor de la vía Curos – Málaga, Danil Velandia , indicó que la entrega podría tardar cerca de dos meses meses más.

La demora de la puesta en marcha de esta estructura se daría porque a la fecha no se ha conformado el comité que será el que avalaría el funcionamiento de la obra a la comunidad.

"No se va a dar la entrega hasta que no se convoque al comité de verificación de la pavimentación total de la vía Curos - Málaga, es integrado por Guaca, San Andrés, Santa Bárbara y Fondo de Adaptación. No se va poner en servicio el Hisgaura hasta que esté conformado, es una noticia no tan positiva. Edgar Ortíz había dicho que se pondría en funcionamiento a principio de enero y para este comité debemos esperar uno o dos meses", dijo.

Este comité debe conformarse con todos los alcaldes de la provincia de García Rovira y el Invías.