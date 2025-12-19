La ONU anuncia fin de la hambruna en Gaza, aunque la situación sigue siendo “crítica”

Jabalia (Gaza), 7 may (EFE).- Los precios desorbitados de la harina conducen a que muchos gazatíes busquen alternativas para hacer frente al hambre que sufren desde hace semanas, como hacer pan a partir de lentejas molidas, mucho más baratas, agrupándose frente a un establecimiento en Jabalia (norte de Gaza) donde pagan por triturar las legumbres. Desde hace más de dos meses, Israel impone un bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, que ha provocado un aumento en los precios de productos básicos como la harina y ha desembocado en una hambruna generalizada por todo el enclave palestino. EFE/ Ahmad Awad / Ahmad Awad ( EFE )

La hambruna ha terminado en Gaza, aunque la mayoría de la población de la costa palestina enfrenta aún niveles altos de inseguridad alimentaria y la situación es “crítica”, indicó la ONU este viernes.

“Tras el alto el fuego declarado el 10 de octubre de 2025, el último análisis CIF apunta a una mejoría notable de la seguridad alimentaria y la nutrición”, indicó la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), un organismo de Naciones Unidas.

No obstante, la mayoría de la población de la Franja sigue “enfrentada a niveles elevados de inseguridad alimentaria”, precisó el CIF.

La situación, enfatizó el organismo, es “crítica” pese a un “mejor acceso para las entregas alimentarias humanitarias y comerciales”.

“Toda la Franja de Gaza está considerada en situación de emergencia (que representa una fase 4 del CIF) hasta mitad de abril de 2026. Ninguna zona está en situación de hambruna”, correspondiente a la fase 5 del CIF, que es la más grave de todas, precisó el organismo de la ONU.

Según sus previsiones, relativas al período entre el 1 de diciembre y el 15 de abril de 2026, “la situación seguirá siendo complicada, con alrededor de 1,6 millones de personas confrontadas a una inseguridad alimentaria de nivel ‘crisis’ o peor”, es decir, equivalente a la fase 3 o más del índice CIF.