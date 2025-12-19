La ONU anuncia fin de la hambruna en Gaza, aunque la situación sigue siendo “crítica”
Así lo confirmó la Organización de las Naciones Unidas, sin embargo, la franja mantiene una condición delicada.
La hambruna ha terminado en Gaza, aunque la mayoría de la población de la costa palestina enfrenta aún niveles altos de inseguridad alimentaria y la situación es “crítica”, indicó la ONU este viernes.
“Tras el alto el fuego declarado el 10 de octubre de 2025, el último análisis CIF apunta a una mejoría notable de la seguridad alimentaria y la nutrición”, indicó la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), un organismo de Naciones Unidas.
No obstante, la mayoría de la población de la Franja sigue “enfrentada a niveles elevados de inseguridad alimentaria”, precisó el CIF.
La situación, enfatizó el organismo, es “crítica” pese a un “mejor acceso para las entregas alimentarias humanitarias y comerciales”.
“Toda la Franja de Gaza está considerada en situación de emergencia (que representa una fase 4 del CIF) hasta mitad de abril de 2026. Ninguna zona está en situación de hambruna”, correspondiente a la fase 5 del CIF, que es la más grave de todas, precisó el organismo de la ONU.
Según sus previsiones, relativas al período entre el 1 de diciembre y el 15 de abril de 2026, “la situación seguirá siendo complicada, con alrededor de 1,6 millones de personas confrontadas a una inseguridad alimentaria de nivel ‘crisis’ o peor”, es decir, equivalente a la fase 3 o más del índice CIF.