Controversia entre conductores de taxi y Uber por decisión de la SIC

El viernes 20 de diciembre, se dio a conocer a través de un comunicado la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de ordenar a la plataforma Uber suspender sus servicios en todo el país, porque de acuerdo con la demanda de la empresa Cotech S.A, Uber estaría incurriendo en competencia desleal. En Medellín, conductores de taxi celebraron la decisión.

“Al salir Uber del mercado, el trabajo lo va a tomar otra vez el servicio público, pero de calidad. Aquí solamente en Medellín hay doce plataformas que han hecho que se incremente la venta de vehículos particulares y trabajen en una forma deshonesta, creando una competencia desleal con respecto al servicio público”, afirmó un taxista consultado por Caracol Radio.

Hasta ahora, la plataforma Uber continúa funcionando en el Valle de Aburrá. De acuerdo con sus conductores, el servicio representa más seguridad para los usuarios. Además, aseguran que el transporte informal no acabará con la decisión de la SIC.

“Aunque todavía no es un hecho, Uber ha sido la aplicación con más trascendencia y antigüedad en este tipo de mercado. En caso tal de que Uber salga de circulación, hay otras plataformas que van a tomar su posición y son incluso más atractivas para los conductores porque tienen una cuota de pago más baja”, expresó uno de ellos, quien trabaja en el servicio alternativo con su vehículo particular en Medellín y pidió no ser identificado.

Lo último que se conoció es que, de acuerdo con el abogado demandante, Nicolás Alviar, los operadores de telecomunicaciones en el país tendrían 30 días, después de recibir oficios, para suspender la transmisión de datos a la aplicación. Argumenta que el fallo de la SIC debe ser de cumplimiento inmediato.

Alviar, anunció que, de no acatar la norma, contemplarían un nuevo proceso judicial para exigir su cumplimiento. Por su parte, Uber apeló la sentencia y espera una decisión definitiva con respecto a su futuro en el país.