Fernando Uribe reveló la razón por la que decidió volver del retiro y firmar con Pereira

Fernando Uribe había anunciado en diciembre del 2023 que ponía fin a su carrera como futbolista luego de haber jugado con Millonarios. Sin embargo, sorprendió cuando se conoció que regresaba del retiro y firmaba por el Deportivo Pereira, club en el que ya había estado en 2009.

En diálogo con El VBar Caracol, Uribe, de 36 años, reveló los motivos por los cuales cambió su decisión y regresó al fútbol. Asimismo, confesó que su familia no estuvo muy de acuerdo con la determinación y que el contrato con el conjunto risaraldense es por un año.

¿Por qué tomó la decisión?: Dentro de todo, venía tranquilo con la decisión que había tomado, pero un par de meses para acá, me volvió a generar esa nostalgia, ese deseo de competir más que todo, eso es lo que me ha movido para tomar la decisión de volver y la oportunidad de hacerlo en la ciudad de donde soy y en la que he pensado radicarme. Se juntaron muchas cosas que hicieron que ese fuego interior se encendiera nuevamente. No era solo desearlo, sino que se me dio la posibilidad, gracias a don Álvaro y a la institución, de volver y representar estos colores”.

La opinión de su familia: “Es la primera vez que mi familia no está tan de acuerdo con una decisión mía, ellos estaban acostumbrándose a tener a su papá a su esposo ahí en la casa, haciendo cosas normales, en familia, para salir y hacer lo que hace y una familia relativamente normal. Cuando les hablé de la decisión, ya la había tomado y les pregunté que qué pensaban y ninguna estaba muy de acuerdo. La decisión fue personal, el deseo de volver a competir y sentir esa adrenalina y aprovechar que me siento bien, esperemos a ver por cuánto más”.

Las ganas con las que vuelve: “Yo ya estaba haciendo labores de padre normales, llevando a mis hijas al colegio, casi todos los días, las podía acompañar a las diferentes actividades y no va a ser fácil ni para mí ni para ellas”.

La forma física: “Me siento como si estuviera empezando, haber parado estos seis meses te quita esa adrenalina que sentís, eso que se siente antes de un partido, antes de entrar a la cancha, cuando vas a cuna concentración y eso me estaba haciendo falta, sentía que todavía no estaba del todo satisfecho con lo que había hecho durante este tiempo. Estuve entrenándome muy duro, a la par del grupo, como si estuviera por debutar”.

Enfrentar a Falcao: “Las ganas uno de enfrentar a todos estos jugadores, todos son años mayores que yo y eso te genera esas ganas de estar ahí y con la llegada de Falcao, es impresionante todo lo que ha generado y el deseo de poderlo enfrentar y saber que en algún momento tuve la oportunidad de jugar con uno de ellos mejores jugadores en la historia de Colombia. Es una motivación extra competir con todos estos jugadores”.