Ruta turística en Cali durante la Feria 62

Con la finalidad de afianzar el sentido de pertenencia de los caleños y en el orden nacional e internacional, aportar a la consolidación de Cali como destino turístico, el Dagma y Corfecali, diseñaron las rutas turísticas y ambientales que forman parte de la programación oficial de la 62 Feria de Cali.

En cada uno de los recorridos se plantea una alternativa que le permitirá a sus asistentes redescubrir la ciudad con la magia y la conexión que suelen hacer los viajeros, no solo con la cultura y el arte, sino también con la naturaleza de nuestra ciudad.

Ruta histórica, cultural, patrimonial y religiosa: recorrido por el Paseo Bolívar, CAM, Puente Ortiz, Iglesia La Ermita, Parque de los Poetas, entre otras. Salida desde la Plazoleta Jairo Varela. 9:00 a.m. y finaliza en el Museo del Oro Calima.

Ruta de la salsa y el sabor: los asistentes podrán disfrutar de una clase corta de baile, pasos básicos de salsa, narrativa de la Salsa (descripción de las paradas, su historia y canciones representativas de salsa); Museo Jairo Varela; Trompetas de Niche y Plazoleta Jairo Varela. Punto encuentro: Edificio Coltabaco desde las 10:00 a.m.

Ruta de la naturaleza urbana rio Cali: un recorrido que iniciará en el Monumento al Gato del Río y que permitirá a los visitantes conocer espacios como

Las Gatas del Río, Casa Obeso Mejía, Letras de Cali, Gastroteca (Gastronomía), Puente del Corbatín y la Biblioteca Centenario. Salida: 2:00 p.m.

Ruta MIO Cable: entre las atracciones que encontrarán está el Pabellón del Museo que cuenta con 230 colecciones entre murales y fotografías que se encuentran entre la Terminal Cañaveralejo, Estación Tierra Blanca, Estación Lleras Camargo y Estación Brisas de Mayo. Salida: 2:00 p.m.

Ruta ambiental y natural: para aquellas personas que disfrutan de los espacios naturales, el DAGMA ofrece las siguientes alternativas durante la temporada de Feria de Cali.

Ecoparque Tres Cruces – Bataclán: Recorrido por el sendero bambuzal. Diciembre 26 / 8:00 a.m. y 10:00 a.m.

Vivero Municipal de Santiago de Cali: Recorrido y charla dentro del “Programa de Educación Ambiental del Vivero Municipal” Temas: Viverismo y hormiga arriera. Diciembre 26 y 27 / 8:00 a.m. a 12:00 m.

Vía Cristo Rey – Kilómetro 5: Recorrido por el sendero del agua. Diciembre 27 / 8:00 a.m. a 10:00 a.m. y 10:00 a.m. a 12:00 m.

Ecoparque Lago de las Garzas: Recorrido guiado cada hora el 28 de diciembre entre las 8:00 a.m. y 5:00 p.m.

Humedal La Babilla: El espacio es de libre acceso. Solo el recorrido guiado se hará el día 29 de diciembre / 9:00 a.m. a 1:00 p.m. (Recorridos cada hora)

Ecoparque Cerro de la Bandera: Recorrido por los senderos hasta la cima del cerro. Diciembre 30 / 8:00 a.m. a 10:00 a.m. y 10:00 a.m. a 12:00 m.