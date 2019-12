¡Milagro en Aracataca!

El hecho ocurrió frente a los ojos de muchos habitantes de Aracataca, Magdalena, quienes están acostumbrados a escuchar historias increíbles llenas de imaginación y creatividad.

Pero a plena luz del día había sucedido; el medico del pueblo Alfredo José Maya y su hijo de ocho años, quien le acompañaba dentro del vehículo, un automóvil blanco, había sido arrollado por la mole de hierro cargada de carbón.

Cuando se esperaba lo que podría imaginarse como el desenlace de Una Muerte Anunciada, frente aquella desigual batalla de Goliat frente a David, padre e hijo salieron del vehículo ilesos.

“Nadie me avisó del tren ni había señalización, yo estaba entretenido hablando con mi hijo sobre su regalo de Navidad. Cuando recibí el impacto quedé en estado de shock, muy nervioso (…) luego me di cuenta que mi hijo se encontraba en buenas condiciones, no nos había pasado nada malo”, señala Alfredo José Maya.

El profesional de la salud disfrutaba de un paseo familiar en el balneario Isa May y de regreso a su casa, cuando cruzaba la línea férrea, fue arrollado por el tren carbonero.

Luego del peligroso, pero milagroso hecho, “la comunidad trató de auxiliarnos y ayudarnos a salir del vehículo que estaba golpeado. No hubo ningún servicio de vigilancia”, refiere el médico Maya.

Finalmente, las autoridades del Magdalena se encuentran indagando los hechos y tratando de establecer sus verdaderas causas.