Dejan en libertad a hombre que arrolló a conductor del SITP

Un juez de control de garantías de Bogotá, declaró ilegal la captura de José Mauricio Gil Velásquez, el conductor de la camioneta tipo Jeep rojo de placas CRI 690 la cual arrolló a Isaías Vargas Díaz, funcionario de un bus del SITP, tras un accidente que se registró sobre la carrera Séptima en el norte de Bogotá.

Juez control de garantías #Bogota declaró ilegal captura del indiciado José M. Gil V., por delito de homicidio tentado. Principal argumento fue la no concordancia en línea de tiempo. Además, no se recolectó video original mediante cadena de custodia, por parte de supervisor SITP. — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 9, 2019

El magistrado también consideró que no hubo flagrancia y que el vídeo que circuló en redes sociales no tuvo cadena de custodia, por lo que no puede ser tenido en cuenta como material probatorio.

El agresor seguirá vinculado al proceso, y por su parte la Fiscalía pedirá una nueva orden de captura para llevarlo una vez más ante un juez en las instalaciones de Paloquemao. De esta forma se espera que este miércoles, Gil Velázquez sea recapturado.

El aterrador hecho de intolerancia ocurrió, tras registrarse un choque entre los dos automotores en la concurrida carrera Séptima a la altura de la calle 82, luego de una discusión entre los dos conductores el funcionario del SITP decidió pararse al frente de vehículo tipo Jeep, para evitar que se fuera del lugar.

Isaías Vargas Díaz, explicó porque decidió ubicarse delante del vehículo: “La primera reacción que toma él, es reversar el carro y arrancar, pero como había trancón, alcanzó a avanzar apenas unos metros; Me hice delante del carro para evitar que él se fuera mientras llamaba a mis jefes inmediatos para informarles lo que había sucedido”, dijo el conductor del SITP.

Describió, además, como ocurrió el suceso “cuando estoy recargado, él arranca y me tumba y me pasa la llanta delantera izquierda por las piernas y hasta la altura de la cintura”, afirmó.

La Fiscalía, le imputaría al conductor de la camioneta Jeep el delito de tentativa de homicidio.