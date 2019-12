Transcaribe sugeriría alza del pasaje entre 600 y 800 pesos para el 2020

Una nueva polémica relacionada con el alza en el pasaje para el próximo año enciende Transcaribe en las calles de la capital de Bolívar. El Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena sugeriría un alza entre 600 y 800 pesos, en gran parte a la cantidad de recursos que ha dejado de recibir en 2018 y 2019.

"El tema del aumento de tarifa no es algo que yo me inventé u hoy me levanté molesto y voy a decir que el aumento es de $600. El alza depende de diferentes variables que ya están establecidas em los contratos de concesión que se firmaron en el año 2014", explicó el gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll en diálogo con Caracol Radio.

La fórmula de cálculo de la tarifa depende del IPC, aumento del salario mínimo, comportamiento del precio del combustible y la demanda, este último es el que más incidiría al alza del pasaje para el próximo año según el gerente del Sistema.

"Ese comportamiento de la demanda está ligado directamente a la chatarrización. Porque recordemos que el sistema funciona: yo chatarrizo buses viejos y meto automotores nuevos. Entonces si yo chatarrizo buses viejos esa demanda aumentaría, pero hemos dejado de recibir recursos desde el 2018", sostuvo Ripoll.

Esos dineros que se debían enviar anualmente quedaron establecidos en el Plan de Desarrollo "Primero La Gente" de la administración del entonces alcalde Manuel Vicente Duque, sin embargo durante 2018 y 2019, la administración distrital no los ha girado.

"No se han enviado 63.000 millones de pesos, ahí están incluidos dineros para la chatarrización. El distrito lastimosamente no nos ha aportado unos dineros, esto quiere decir que obviamente siguiendo con la mecánica, Transcaribe contractualmente a final de cada año le envía al alcalde un estudio de cómo está el comportamiento de la tarifa o la sugerencia de la tarifa para el otro año. Este estudio se basa en las variables que les he dicho anteriormente, entre ellas la demanda", manifestó el gerente Ripoll.