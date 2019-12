En Cartagena recargas no usadas de Transcaribe irán a fondo de contingencia

Muy molestos se encuentran un gran número de cartageneros tras la decisión de Transcaribe de modificar uno de los parágrafos del Manual del Usuario, estipulando que las recargas hechas en las tarjetas que no sean utilizadas de manera frecuente tendrán vigencia de 12 meses.

"Cuando recargas, tú tienes 365 días para usar ese saldo. Cuando se pase ese tiempo, ese saldo pasa a un fondo que tiene Transcaribe que se llama Fondo de Contingencias, el cual será utilizado en cualquier eventualidad de la operación del sistema. Ese dinero no va al bolsillo de nadie, eso queda a disposición de la operación", explicó el gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll, en diálogo con Caracol Radio.

El funcionario sostuvo que la determinación se tomó porque la medida ya estaba establecida en los contratos de concesión que se firmaron en el año 2014. "Eso no es nuevo y no es una disposición de la gerencia de Transcaribe. Es algo contractual y además esto no solamente se da en Cartagena. Si nosotros vamos a otro sistema masivo de transporte en el país es exactamente igual. Si tú dejas de utilizar la tarjeta esos saldos se vencen y van a diferentes fondos", aseguró Ripoll.

¿Por qué se hizo ahora y no antes?

El gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll, explicó que la medida ya estaba contemplada dentro de los contratos de concesión hace varios años, pero todo se debe a que no se había añadido al Manual del Usuario oficialmente.

"Efectivamente en el año 2014 cuando se hizo el Manual del Usuario, alguna persona obvió colocar esa información en el Manual. Es por eso que ahora se adhiere y y se aclara que es un tema que está en los contratos de concesión y no en la cabeza del gerente ni de la Administración actual" expresó Ripoll.