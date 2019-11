34 años se cumplen de la tragedia de Armero

Hace 34 años en 1985 una erupción del volcán Nevado del Ruíz, cobreó la vida de más de 25.000 personas en la población de Armero, que era considerada la ciudad blanca de Colombia, ubicada al norte del departamento del Tolima.

Sin embargo, 34 años después de la tragedia los Armeritas que sobrevivieron han tratado de recuperarse, el proceso no ha sido fácil, señalan que en todos estos años no han tenido una atención por parte del Estado, además tampoco se ha dado el reconocimiento de sus predios y no ha sido fácil el proceso.

En el marco de la tragedia después de tres décadas dos hermanas logran reencontrarse se trata de Ángela Johana Rendón Mercado y Jennifer de la Rosar Martín, tras tomarse las pruebas de ADN y a través de la fundación Armando Armero se pueden encontrar. En caso de Jennifer fue adoptada por españoles y Ángela fue adoptada en un hogar colombiano.

