Peñalosa dijo NO a dos propuestas de Claudia López

Durante la primera reunión de empalme entre el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa y la alcaldesa electa, Claudia López, quien pidió revisar los proyectos de Transmilenio por la 68 y el Plan de Ordenamiento Territorial POT.

“Hice dos solicitudes el señor Alcalde y le dijo que no a las dos. Ya no hay nada que discutir al respecto. Punto. Así es la vida. Así es la democracia pero eso no nos impide seguir haciendo este proceso de empalme”, manifestó Claudia López, alcaldesa electa de Bogotá.

Por su parte, Enrique Peñalosa sostuvo que trabajará para sacar adelante proyectos bandera de su administración como el Transmilenio por la carrera séptima. También agregó que aprovechará estos días para tratar de convencer a la alcaldesa electa para explicar la importancia de esta obra.

“Estamos listos para contarles cuáles son esos proyectos que nos faltaron, que nos entusiasman especialmente y en los que no pudimos tener éxito, tratar de persuadir para explicar que de pronto vale la pena sacar esto adelante”, manifestó el actual alcalde de Bogotá.

El próximo martes se adelantará una reunión general con los equipos coordinadores de este proceso de empalme, para posteriormente iniciar las reuniones por sectores y después por entidades.