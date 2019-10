Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, miércoles 9 de octubre

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

17.000 pasajeros esperan movilizar este año la aerolínea Easyfly en la nueva ruta Armenia – Bogotá – Armenia por el aeropuerto internacional el Edén de la capital del Quindío.

Las directivas de la aerolínea socializaron con los medios de comunicación locales todos los detalles de la operación aérea desde el 1 de noviembre del 2019.

Isaac Herrera director de producto y ventas de Easyfly aseguró que desde que se abrió la posibilidad de reservar tiquetes en la ruta hacia Bogotá han tenido una gran acogida y por eso están analizando la posibilidad de incrementar las frecuencias en los puentes festivos y para final de año

Pero además anunciaron desde Easyfly que desde diciembre y por el aeropuerto internacional el Edén comenzará a operar la Ruta Armenia – Cartagena con varios vuelos semanales y con una tarifa desde los 190mil pesos por trayecto

Los voceros de la asociación de agencias de viaje, Anato celebraron esta ruta que no solo se prestará desde la terminal aérea del Quindío sino también desde Manizales y Pereira lo que incrementará el turismo entre las dos regiones preferidas por los turistas nacionales y extranjeros.

25.000 Millones de pesos adeuda la EPS Medimás al hospital más importante del Quindío, las directivas aseguran que no tienen como atender a los pacientes de esta entidad si no pagan.

Y es que la situación para el hospital San Juan de Dios de Armenia es preocupante porque a pesar de las mesas de dialogo, concertación y conciliación con mediación de la supersalud y el ministerio de salud no han surtido los efectos esperados con Medimás.

El gerente del centro asistencial Jaime Gallego explicó que Lo grave es que el hospital del Quindío y su sala de urgencias mantienen colapsado en atención en su mayoría por usuarios de Medimás y aunque por ley los deben atender no dan abasto y menos si no pagan la deuda.

El directivo añadió que a pesar de esta problemática y gracias a una adición presupuestal de 12mil millones de pesos podrán terminar funcionando sin problemas hasta finales del 2019 con el pago puntual a proveedores y trabajadores

A 20 años de prisión fue condenado el ex alcalde de Armenia David Barros Vélez por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos

Así lo determinó el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pereira, durante la audiencia pública que se llevó a cabo en el Palacio de Justicia de Armenia donde condenó por el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos al ex alcalde de Armenia David Barros Vélez y a su compañera sentimental Luz Elena Isaza Velásquez.

Según la investigación del fiscal 14 seccional Jorge Eduardo García serían 1370 millones de pesos que el ex mandatario tendría ocultos en cuentas en el exterior en especial en Miami, Estados Unidos, por eso deberá pagar una condena de 20 años de prisión y una multa de 24mil salarios mínimos legales, mientras que su esposa fue sentenciada a 10 años de prisión ya que fue condenada por un solo delito.

Esta es la segunda condena que enfrenta el ex alcalde de Armenia David Barros, ya que también fue procesado por los delitos falsedad ideológica en documento público y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales por el contrato de las cámaras de seguridad cuando fue mandatario de la capital del Quindío, y fue sentenciado a 17 años de prisión.

Actualmente el ex alcalde de Armenia está prófugo de la justicia y tiene orden de captura vigente, aunque sus abogados apelaron la decisión del juzgado.

Desde Armenia Sergio Fajardo se refirió a la audiencia de Álvaro Uribe, dijo que independiente de las divisiones que hoy hay en el país, se debe respetar el debido proceso…

Y que de acuerdo con el ex candidato presidencial Sergio Fajardo, el ex presidente y senador Álvaro Uribe como cualquier ciudadano, debe surtir todo el proceso judicial que han iniciado las autoridades en su contra, antes de ser juzgado sin ningún argumento, es decir, que aquí como en cualquier situación debe primar el debido proceso.

El ex candidato presidencial Sergio Fajardo advirtió, por la falta de garantías en materia de seguridad, de cara a las elecciones regionales del 27 de octubre…

Y es que de acuerdo con Fajardo, la actual situación con el crecimiento de las cifras de asesinato de varios candidatos en el país, aumenta la preocupación de quienes participan de esta contienda electoral… por eso se espera el despliegue de las autoridades y su accionar correcto para que no mueras asesinados más candidatos, además se espera el correcto actuar de la registraduría por el bien de la democracia.

En el caso del Quindío, según el secretario del interior, Andrés Buitrago son 14 los candidatos que han reportado amenazas en el departamento y con las autoridades se realizan acompañamiento pero también de seguridad avanzan en las investigaciones para determinar de dónde provienen las amenazas.

El representante a la cámara del Quindío del Centro Democrático autor del proyecto de ley que buscan declarar el tradicional Jeep Willys como patrimonio cultural y material de la nación, Diego Javier Osorio calificó como positivo que la iniciativa haya pasado en el cámara de representantes ahora se espera que sea aprobada en el senado.

Los creadores del Yipao se oponen a la participación de los vehículos jeep de colección en el desfile, por considerar que no va con la tradición…

Y es que, de acuerdo con Luis Fernando Ramírez, quien junto a Jhon Jaramillo crearon este icono para el Quindío y el Eje Cafetero, la participación de algunos vehículos de colección han despertado el malestar, pues estos no pertenecen a ninguna de las categorías del desfile del Yipao y este precisamente busca resaltar la cultura y la tradición de la región.

Durante su visita a Armenia el ex candidato presidencial Sergio Fajardo se refirió a la renuncia del candidato a la gobernación del Quindío por la Alianza Verde Álvaro Muriel, dijo que esto obedece a temas de salud del ex candidato y que cualquier apoyo que decida, lo hace de manera personal y no en representación de algún candidato, destacó que Compromiso ciudadano aún no se ha definido a quien se va a apoyar a la gobernación del Quindío.

A propósito de noticias políticas, escuche hoy en la emisión de noticias de las 845 de la mañana, entrevista con el candidato a la alcaldía de Armenia, José Manuel Ríos.

Con descuentos de hasta el 70% en intereses en mora, desde la Secretaria de tránsito buscan que los deudores de comparendos se pongan al día…

Es una oportunidad habilitada hasta finales de este mes de acuerdo con lo que dijo la titilar de Setta Fanny Amparo Martinez Taffur, quien invitó a los infractores morosos a que aprovechen este tiempo y se ahorren unos pesos, antes de que la multa siga creciendo o pase a cobro coactivo.

Líderes indígenas del Quindío aseguran que la falta de asistencia estatal es uno de los principales problemas de este sector poblacional…

Fue lo que dijo el gobernador de las comunidades Pastos Carlos Palchucán quien señaló que este tema no es nuevo, pues la asistencia estatal es algo que históricamente han reclamado y algo que nunca han encontrado, lo que no ha facilitado la conservación de algunas costumbres y tradiciones.

Nuevamente la Corporación Autónoma Regional del Quindío en compañía de la policía ambiental y por denuncia ciudadana suspendió actividades en un predio privado ubicado en el sector de la María en la vía Armenia Calarcá utilizado como depósito de escombros, cuando no tienen permisos para desarrollar esta actividad.

80 organizaciones y artistas quindianos participarán del Primer Mercado Cultural del Eje Cafetero que se llevará a cabo este sábado 12 y domingo 13 de octubre en Expofuturo en Pereira. El objetivo de este evento es resaltar la importancia de la cultura de los departamentos del Eje Cafetero y consolidar un encuentro de todas las industrias culturales y creativas de la región.

En deportes, Caciques del Quindío presentó ante el gobernador del Quindío el trofeo como bicampeones de la copa nacional de fútbol de salón que recientemente ganaron ante Visionarios de Sincelejo, las directivas del quinteto quindiano agradecieron el apoyo de Indeportes para poder lograr este triunfo.

Las directivas del hospital San Juan de Dios de Armenia aseguraron que son optimistas luego de la visita de los delegados del Icontec para que el principal centro asistencial del Quindío sea acreditado en salud en el mes de diciembre, espere información en la emisión de noticias de las 945 de la mañana.