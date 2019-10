Renuncian más secretarios para apoyar a Santiago Gómez

Tres secretarios y un subsecretario renunciaron a la Alcaldía de Medellín para sumarse a la campaña del candidato a la Alcaldia de Medellín, Santiago Gómez Barrera. En total son cinco ex secretarios, un ex subsecretario y un exdirector de Planeación Municipal; los que se han sumado a la campaña de seguimos contando con vos que lidera el exsecretario de gobierno de Federico Gutierrez.

Los secretarios Paulina Palacios de Infraestructura, Lina Botero de Cultura y Andrés Felipe Bedoya de Participación Ciudadana, además Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos, se sumaron a Luis Guillermo Patiño, que lideró educacion y Maira Fernanda Galeano que hizo lo mismo con Desarrollo Económico a la campaña de Gómez Barrera.

Lea también: No sé quién instaló la valla con Federico: Santiago Gómez

“Muy importante para mí que quienes llegan son mis compañeros de gabinete apoyarme en mi campaña. Es una demostración más de la intención de que las políticas de Federico y su estructura administrativa continúen en camino y ganemos esta elección”, aseguró Santiago Gómez.

Por su parte Lina Botero agregó: “ es importante continuar para consolidar muchos de los proyectos que han logrado la transformación social mediante la cultura”.

“A su turno Paula Palacios agregó: “Si es un equipo de la puerta de la calle un proceso de mejora, con el fin de seguir bien las herramientas para la toma de buenas decisiones”.

Santiago finalizó asegurando que la llegada de los exfuncionarios da una muestra de quienes conformarán su gabinete, al recordar que si es elegido, además, ratificará en el cargo a Jorge Londoño de la Cuesta como gerente de EPM.