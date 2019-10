No sé quién instaló la valla con Federico: Santiago Gómez

El candidato a la Alcaldía de Medellín, Santiago Gómez Barrera, negó que la vallas instalada donde está la fotografía de él con la de Federico Gutiérrez Zuluaga, hayan sido instaladas por su campaña y aseguró que no conoce a las personas que pagaron por ubicarlas. Agregó que además desconoce unos volantes donde está la imagen a la izquierda de Gustavo Petro y Daniel Quintero Calle y a la derecha la del candidato de Seguimos contando con vos con el alcalde Gutiérrez.

Sobre la decisión de la Procuraduría General de la Nación de abrir indagatoria para determinar si el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga ha intervenido indebidamente en política; el exsecretario de gobieno comentó que es respetuoso de las actuaciones del ministerio público, pero que él no es el responsable de las piezas publicitarias que han circulado en los últimos días.

“Las vallas no se quien las colocó, no las pusimos nosotros, ni los volantes y en cuanto a los recorridos, yo regularmente hago recorridos en la ciudad, van 300 o 400 personas y muchos se toman fotos conmigo y créeme que yo no invito ni a funcionarios ni a contratistas, ni los presiono ni los llamo; simplemente mucha gente va a esos recorridos y nada raro que otros políticos los hayan llamado a tomarse fotos conmigo para luego dar pie a esas investigaciones”, comentó el candidato Gómez Barrera.

Sobre las fotografías donde comparte con el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, precisó que son fotografías cuando todavía era secretario de gobieno y que las mismas son propiedad de él, y no de la Alcaldía de Medellín: “yo llevo más de 20 años haciendo política en Medellín y siempre con Federico y eso eso es lo que muestra”.

Sobre la pregunta de Caracol Radio sobre si las fotografías son propiedad de la Alcaldía de Medellín, el candidato respondió: “son personales, son fotos que yo tengo, me las tomarán en recorridos y las tenia yo”.

Agregó que la publicidad investigada es utilizada por personas que se aprovechan para tomar ventaja en la campaña a la Alcaldía de Medellín.

La valla que fue denunciada en las últimas horas, fue retirada durante la noche.