Incumplir el Acuerdo de Paz es traicionarse a sí mismos: Rigoberta Menchú

La guatemalteca quien es invitada especial del doctorado en Educación de la Red de Universidades Públicas de Colombia al Congreso Internacional de Historia que se realiza en Tunja a propósito del Bicentenario de la Independencia, se pronunció sobre el Acuerdo de Paz suscrito en el 2016 entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc y dijo hay que ir más allá de los discursos bonitos y ver los impactos reales en la vida de la gente.

Consideró que para Colombia es un reto histórico hacer cumplir los Acuerdos, pues el proceso de paz que se firmó en el país, es muy distinto a cualquiera otro que se haya suscrito en América Latina y los desafía.

Frente a la fuga de Jesús Santrich, la Premio Nobel de Paz envió un mensaje para todos y advirtió que “los que protagonizaron la guerra mañana van a ser ancianos y van a dejar un mundo lleno de odio, de confrontación a las nuevas generaciones”. Por lo que “los Acuerdos de Paz son una pauta para que todos puedan volver a empezar, yo lo he visto en muchos países del mundo donde lo firmantes son los que tienen la responsabilidad histórica para hacer cumplir esa promesa de paz, si no lo cumplen ellos es una traición a ellos mismos y es por supuesto un mal para toda la sociedad”, advirtió.

Habló sobre la necesidad de que la paz tenga un presupuesto, unos recursos para que se pueda crear una cultura de paz, de lo contrario los Acuerdos se quedan en un mito.

Advirtió que la paz se materializa cuando “los acuerdos se cumplen, cuando se dan a conocer, se vuelve manual para la gente, por lo que es necesario invertir en educación, en política pública para que hagan de la paz una permanente enseñanza de cultura, tolerancia, respeto mutuo.

Invitó a la sociedad a sumarse a una agenda social que incluye el desarrollo integral, la educación, y el derecho, porque si no hay castigo a la impunidad, la corrupción la violencia la represión en medio de esa confusión, el conflicto armado sigue vigente, no se puede planear el futuro, si no hacemos cumplir las metas actuales que son los Acuerdos de paz, enfatizó.

La guatemalteca es invitada especial al Congreso Internacional de Historia a propósito del Bicentenario y también participará en la Cumbre de Gobernadores por la Niñez que se cumplirá este martes en Paipa, Boyacá.