Desde Boyacá el comandante del ejército se defendió de publicación del NYT

Según el diario más influyente de los Estados Unidos, 'The New York Times', en el Ejército colombiano se estaría fraguando una política para aumentar a como de lugar el número de ataques, capturas, rendiciones y muertes en combate, que podrían desembocar en una nueva versión de falsos positivos en el país.

Con el Puente de Boyacá como escenario, y en medio de la ceremonia de reconocimiento y entrega al departamento de Boyacá, del Batallón de Infantería No. 1 General Simón Bolívar, el general Nicasio Martínez, comandante del Ejército Nacional, negó lo expresado en el informe: “ya hemos dado todas las explicaciones, yo tuve la oportunidad de darle la versión de parte de la institución, y el decidió publicar ese artículo de esa forma, y lo respetamos. Pero lo más importante es decir que estamos d cara a las autoridades colombianas, que estamos haciendo las cosas muy bien, que el pueblo colombiano tiene que estar seguro de que tiene un ejército victorioso, respetuoso de los derechos humanos, y que su comandante del ejercicio junto con todos los comandantes de divisiones, brigadas y fuerzas de tarea, estamos acatando las políticas mandatarias del señor presidente de la república, que son las de estar bajo el marco de la ley, y de mantener la legitimidad”.

Agregó que “para nosotros ese es nuestro punto central: la legitimidad, que es nuestro centro de gravedad, y dese ahí hemos trabajado desde hace muchos años, el respeto por los derechos humanos, la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, y la aplicación del derecho operacional, es fundamental para las fuerzas militares, y es sobre eso que movemos nuestras labores”.

Sostuvo que los estímulos que se dan dentro del Ejército Nacional por resultados operacionales, están dentro de la norma militar: “no hay ninguna presión para que se incrementen las bajas en combate. Lo que sí hacernos es exigiere a nuestros comandantes que hagan las cosas bien, que lo hagan dentro del marco de la ley, que seamos efectivos, y los estímulos que se dan están permitidos de acuerdo a nuestros manuales y reglamentos, dentro de un comportamiento muy normal; para nosotros es importante poderle dar la seguridad de todo esto a todos los colombianos”.

Igualmente, se pronunció sobre el video en el que aparentemente un alto mando militar agrede a otro oficial que pidió disculpas por el presunto asesinato de un líder social.

“Ese video no corresponde a la voz de ningún señor oficial, ni a la de ningún general de la república; la voz no es de ningún superior del señor general Villegas. Una vez se conoció esa publicación, el mismo general me llamó y me dijo: ‘mi general yo no he recibido ninguna observación de ninguno de mis superiores. Quiero decirle que eso que salió no es cierto’; ahora, esperemos que él pida y haga las aclaraciones con el medio de comunicación que hizo la publicación de ese video. A veces se presentan es campañas de desinformación y no podemos prestarnos a este juego; simplemente estamos prestando la seguridad que el pueblo colombiano requiere”, mencionó el comandante del Ejército Nacional de Colombia.

Finalmente, Martínez aseguró que sus actuaciones son transparentes, e intentó bajarle el tono a la polémica, indicando que no cree que se trate de una campaña de desprestigio al ejército, y que en cambio, el ejército sí seguirá defendiendo la paz.

“No creo estar frente a una campaña de desprestigio a la institución. Estas desinformaciones que se presentan, lo que nos da a nosotros es más fuerza, tenemos que seguir siendo más fuertes, más unidos, cumpliendo la ley, portadores de la defensa de los Derechos Humanos, portadores del símbolo que representa conseguir la paz, proteger a las personas que se han involucrado y que están dentro de este proceso de paz para que podamos salir adelante”, concluyó el general Nicasio Martínez.