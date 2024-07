Agustín Rodríguez: “Falcao era de los mejores del mundo y ahora está en el clásico rival”

La llegada de Radamel Falcao García al fútbol colombiano continúa generando reacciones de propios y extraños. En esta oportunidad, Agustín Rodríguez, delantero de Independiente Santa Fe, recordó en El Alargue de Caracol Radio las épocas de gloria del ‘Tigre’ y mostró su profunda admiración por lo que el samario demostró en Europa.

Por otro lado, el atacante uruguayo, que viene de conseguir el subcampeonato de Liga con los cardenales, reconoció que más allá de la alegría que le dará compartir escenario con una leyenda del fútbol sudamericano, al goleador ahora lo ve como “un jugador más” y por ello en el próximo clásico querrá ganarle.

“Falcao es como cuando hablas de Hugo Rodallega, Falcao para mí fue uno de los mejores delanteros del mundo cuando jugaba en Atlético de Madrid o Porto. Era una bestia, cada golazo era impresionante... Era un animal, yo lo miraba mucho“, sentenció Rodríguez.

Vale recordar que Radamel consiguió siete títulos en el fútbol portugués, incluida la Europa League 2011, y tres en España, teniendo en cuenta la Europa League y la Supercopa de Europa, ambas en 2012. Adicional a ello, para el 2013 fue elegido dentro del once ideal de la FIFA y terminó quinto en la votación al Balón de Oro.

Imperdibles clásicos capitalinos

Luego de los elogios, Agustín Rodríguez sentenció que ya pasó el tiempo de admirar a Radamel Falcao García por televisión y ahora es el momento de jugarle de tú a tú en un clásico bogotano, el cual está programado para mediados de octubre y en el que Independiente Santa Fe oficiará como local.

“Soy una persona que mira mucho fútbol y siempre los vi (a Falcao y a David Ospina) por televisión. Son jugadores de mucha jerarquía, a los que uno quiere enfrentar o con los que uno quiere compartir equipo. Por suerte, yo en este caso tengo a Hugo, un jugador de Premier League. Ahora tengo a Falcao en el clásico rival, así que va a estar lindo... Claramente, lo veo como un jugador más, le quiero ganar y esperemos que sea así”, sentenció.

El atacante de 26 años, que llegó a Santa Fe para la temporada 2024, no ha podido enfrentar a Millonarios, teniendo en cuenta que para el duelo del pasado mes de marzo presentó “un esguince del complejo externo del cuello de pie izquierdo”, el cual lo mantuvo un mes por fuera de las canchas.

Comparación con Suárez

Finalmente, al nacido en Montevideo le pidieron escoger entre Falcao y Luis Suárez, dos delanteros que hicieron historia en el fútbol español y en sus respectivas selecciones nacionales (ambos son máximos goleadores históricos de Colombia y Uruguay, respectivamente).

“No es por ser uruguayo, pero para mí no hay delantero como Suárez, es más completo. Obviamente, Falcao en su prime fue un animal y me encantaban los goles que hacía, pero siento que Suárez en el Liverpool y Barcelona era una cosa... No imaginé que fuera llegar a ese nivel”, concluyó.