Interpol esta tras la pista de un sobrino de La Madame

Cartagena de Indias

ACTUALIZACIÓN NOTICIA: (08/05/2026)

Con ocasión de la respuesta al derecho de petición radicado GS-2021-091396-DIJIN, de fecha 19 de julio de 2021, allegada a este medio de comunicación, emitida por la Policía Nacional – Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL y dirigida al señor Tomás Hoyos Duque, relacionada con el estado actual del caso del ciudadano argentino Marcos Gabriel Franco, este medio procede a actualizar la noticia. En dicha respuesta, la Policía manifestó que:

“...

iv) Así las cosas, al consultar el sistema de información de INTERPOL (INSYST) se estableció que a la fecha el ciudadano Argentino MARCOS GABRIEL FRANCO identificado con documento xxxxx, NO presenta requerimientos o solicitudes vigentes ante la Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL.

Finalmente, le indico que la presente comunicación oficial no constituye una certificación judicial, se trata de la respuesta oportuna y de fondo al ejercicio del pleno derecho de petición."

Son varias las personas que tienen circulares de la Interpol desde la primera fase de la operación Vesta en julio de este año. Se trata de los ciudadanos norteamericanos George Anthony Campos y Terrance Wayne Griffin; el argentino Marcos Gabriel Franco y el colombiano Armando Rafael Meneses Cardona.

George Anthony Campos es sobrino de Liliana Campos alias La Madame, quien tiene 28 años de edad y es buscado por los delitos de organización, asociación o grupo delictivo, trata de personas y explotación sexual. George Anthony es investigado porque se habría encargado de supuestamente controlar mujeres que eran ofrecidas para explotar sexualmente en fiestas en la zona insular de Cartagena y casas lujosas del Centro Histórico de esta ciudad. Se cree que el sobrino de alias La Madame estaría en Nueva York en los Estados Unidos.

El colombiano Armando Rafael Meneses Cardona, es cartagenero y tiene 40 años, quien al parecer prestaba seguridad a Liliana Campos y de vigilar los lugares a donde presuntamente se realizaban las fiestas sexuales. Se cree que está en Panamá. El otro norteamericano, Terrance Wayne Griffin, tiene 33 años de edad, es buscado por al parecer haber sostenido relaciones sexuales con una menor en Cartagena, lo mismo que el argentino Marcos Gabriel Franco.

Las últimas acciones conjuntas de las autoridades dejaron la captura del padre, dos sobrinos y el marido de alias La Madame.