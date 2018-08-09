Tres heridos en atentado a un grupo de concejales en Florencia

Florencia (Colombia)

Personas motorizadas, aún sin identificar dispararon contra el docente de la universidad de la Amazonía, Julio César Sánchez, el concejal Arbey Rubiano y otro cabildante por lo que las autoridades tratan de establecer contra quién iría el atentado.

En los hechos resultaron tres personas heridas entre ellas un menor de siete años quien es el hijo del concejal de Florencia, Arbey Rubiano, estos fueron trasladados hasta la Clínica Medilaser, desde donde el equipo médico reportó, el menor se encuentra fuera de peligro.

El esquema de seguridad del docente universitario impidió que los disparos afectaran en mayor proporción a estas personas. Sánchez aseguró anteriormente recibió amenazas, tras denunciar el consumo de estupefacientes al interior de la Universidad Amazonía.