Medida de aseguramiento por construcción en cerros de Bogotá

Bogotá

Por presunta participación o autoría en la comisión de varios delitos de carácter ambiental, entre los que se encuentra daño a recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica y urbanización ilegal, la Juez 76 Penal Municipal de Bogotá dictó medida de aseguramiento no privativa de la libertad, al representante legal de Comercializadora Kaisser CK SAS, propietaria del predio y de la suspendida edificación El Bambú, construida en el sector Bagazal en los Cerros Orientales de Bogotá.

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La decisión penal complementa las medidas administrativas ambientales sancionatorias proferidas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, quien a través de la Resolución No. 151 de 2017, ordenó la demolición de obra por ocupación de cauce de la Quebrada los Rosales y de la edificación construida en el predio el Bambú, además de la imposición de una sanción por 463 millones de pesos a la Comercializadora Kaisser CK SAS.

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El Director de la CAR Cundinamarca, Néstor Guillermo Franco González, señaló que “la Corporación viene trabajando de manera ardua por la protección de los Cerros Orientales de Bogotá, luego nos sentimos complacidos por esta decisión, que además demuestra el trabajo coordinado entre las instituciones que hacemos parte de este proceso”.