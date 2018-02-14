Capturan a directivos de la CDMB

Bucaramanga

ACTUALIZACIÓN NOTICIA:

Conforme a la sentencia 68689-6108-607-2013-80210 del 3 de septiembre de 2026, emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento, allegada a este medio de comunicación, el juzgado resolvió la prescripción y absolver a los investigado, en los siguientes términos:

PRIMERO: DECLARAR la extinción de la acción penal por PRESCRIPCIÓN de la acción penal dentro de la etapa de juzgamiento, y en consecuencia DECRETAR LA PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN a favor del ciudadano ALEX MAURICIO CASAS SUÁREZ, de condiciones civiles ya conocidas, solo respecto de los delitos de Cohecho Propio, Falsedad Ideológica en Documento Público, Fraude Procesal, Prevaricato por Acción y fraude procesal, de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR la extinción de la acción penal por PRESCRIPCIÓN de la acción penal dentro de la etapa de juzgamiento, y en consecuencia DECRETAR LA PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN a favor de la ciudadana ANDREA MELISSA SERRANO SERRANO, de condiciones civiles ya conocidas, solo respecto del delito de Prevaricato por omisión, de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia.

CUARTO: ABSOLVER a ALEX MAURICIO CASAS SUÁREZ, identificado con cedula de ciudadanía 13.928.772 expedida en el municipio de Málaga (Santander), de la conducta de Daño en los recursos naturales, agravado, de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia.

QUINTO: DECLARAR al ciudadano ALEX MAURICIO CASAS SUÁREZ, identificado con cedula de ciudadanía 13.928.772 expedida en el municipio de Málaga (Santander) y condiciones civiles ya reseñadas, responsable penalmente en calidad de coautor a título de dolo del delito de Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, agravado, de que trata el artículo 328 del Código Penal, de conformidad con los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en las motivaciones de esta providencia. En consecuencia, CONDENAR al ciudadano ALEX MAURICIO CASAS SUÁREZ a las penas principales de OCHENTA Y OCHO (88) MESES Y QUINCE (15) DÍAS DE PRISIÓN y multa económica equivalente a OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA (8.750) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (SMLMV), por su responsabilidad en la comisión del delito de Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, agravado.

SEXTO: IMPONER a ALEX MAURICIO CASAS SUÁREZ la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término máximo, es, esto es, OCHENTA Y OCHO (88) MESES Y QUINCE (15) DÍAS.

SÉPTIMO: CONCEDER al sentenciado ALEX MAURICIO CASAS SUÁREZ el mecanismo sustitutivo de la prisión intramural por la prisión domiciliaria, de conformidad con las exclusiones de orden legal y objetivo analizadas en la parte considerativa de esta sentencia.

La Fiscalía capturó a tres personas que trabajan con la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, el organismo que es autoridad ambiental en 13 de los 87 municipios de Santander informó una fuente del organismo investigador.

La investigación que duró año y medio arrojó que se estaba deforestando sitios como la Serranía de Los Yariguies a través de la utilización de guías de movilización alteradas, logrando la apropiación ilegal de 851 metros cúbicos mensuales de madera, los cuales eran comercializados a nivel nacional por un valor que oscila entre los 700 y 800 millones de pesos.

Las capturas se realizaron en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Malaga, Lebrija y San Vicente, Chía y Zipaquira en Cundinamarca, en los que se capturaron a tres funcionarios y dos ex funcionarios de la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB.

Caracol Radio conoció que las detenciones se produjeron en el edificio principal de la institución en la carrera 23 entre calles 37 y 39, en el centro de Bucaramanga, en medio de las actividades laborales.

Las personas capturadas son:

-Andrea Melissa Serrano, subdirectora de Evaluación y Control de la Car.

-Mauricio Casas, un profesional de la nómina de la Car

-Fredy Pico, contratista.

Las autoridades reportan que en el momento de la captura, uno de las personas privadas de la libertad, presentó problemas de salud por lo cual fue recluida en una de las clínicas privadas de Bucaramanga.

La Fiscalía les imputará cargos por: prevaricato, concierto para delinquir, falsedad en documento público, fraude procesal y daño informático agravado, entre otros delitos.

Entre las maderas taladas se encuentran variedades como Ceiba Amarilla, Caracolí, Mata Ratón, Gucamayo, Malagano, Guayacan, Angelino, Cedro Amargo y Guacimo; además, de variedades en vías de extinción y maderas finas.

Esta es la cuarta vez que la Fiscalía captura a funcionarios públicos vinculados con presuntos casos de corrupción. En primer lugar, en noviembre de 2017, el organismo investigador capturó a la secretaria de Educación de Santander, An Ana de Dios Tarazona por presuntos malos manejos de los recursos del Plan de Alimentación Escolar, PAE. Luego se dieron detenciones de personas relacionadas con el escándalo de Manantial de Amor.

Posteriormente, fueron capturados el alcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverry Serrano, su esposa, Mary Luz Núñez por el caso de las acciones para entorpecer el proceso de revocatoria de su mandato y ahora, el operativo en la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB.