En San Antero, comunidad rechaza millonario contrato con fines gastronómicos

Desde el municipio de San Antero, el Concejo es el primero que rechaza y cataloga de irrisoria la cifra de $268 millones 818.220 que se manejó en un contrato pactado por la alcaldía a cargo de Denis Chica con la fundación Hijos de la Sierra Flor y que busca el rescate y promoción de la gastronomía afro. El concejal Carlos Andrés Padilla asegura es un costo exagerado para enseñarle a los nativos una gastronomía que no tiene nada de diferente a la que ya se promociona en el punto costanero.

El Concejal denuncia que nunca se cumplió lo que exige el contrato en cuanto a la socialización con la comunidad. El proyecto tenía como plazo 6 meses para ejecutarse hasta dic de 2017, pero a la fecha aún ni las instituciones educativas, ni líderes comunales, ni entidades promotoras de la cultura; tienen mayor información al respecto. Según la estructuración del proyecto estos grupos poblacionales anteriormente mencionados debían ser los primeros en beneficiarse y participar de dicha propuesta cultural.

Por su parte desde la administración municipal, el Secretario de Planeación, Martín Murillo indicó que el tiempo para ejecutar el proyecto no ha caducado y que llevan ya tres meses de trabajo en cuanto al tema. El funcionario precisó que se le invirtió al turismo porque es el área que quieren ir fortaleciendo para atraer mayores ingresos al municipio en vista de los recursos que llegan al punto costanero por concepto de regalías cada vez son menores. Martín Murillo también señala que la comunidad si conoce del proyecto.