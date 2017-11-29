En grave estado continúa mujer quemada por incendio en Buenaventura

Valle del Cauca

Este hecho se registró en una vivienda ubicada en el barrio El Jorge de Buenaventura por causas que aún son materia de investigación. En el incendio murió un niño de 5 años y su abuela resultó gravemente herida.

La mujer Eufemia Araujo de 80 años que resultó afectada por la inhalación de humo y presenta graves quemaduras de segundo y tercer grado se recupera en la Clínica Santa Sofía del Pacifico.

Marta Isabel Valencia, directora médica de la clínica, dijo que el estado en el que ingresó la paciente fue grave, "ella ingresa al servicio de urgencias por un cuadro de aproximadamente 30 minutos por quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente el 90% de la superficie corporal total. Estamos hablando que la mujer presenta quemaduras en la cara, es decir cavidad oral, y cuerdas vocales quemadas, también quemaduras en las orejas, cuero cabelludo, cuello, tórax, miembros superiores, inferiores, espalda, glúteos y planta de pies, solamente hay una parte pequeña de abdomen que tiene libre de quemaduras".

La mujer fue ingresada a cirugía con el fin de retirar el tejido quemado que tiene en la piel y el cuerpo pues esto es lo que impide la recuperación.

Las autoridades medicas estudian la posibilidad de trasladar a la señora a la ciudad de Cali debido a que Buenaventura no cuenta con un pabellón de quemados.